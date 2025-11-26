Το θέμα της «στημένης Εξεταστικής» για τις υποκλοπές, το οποίο αποκαλύφθηκε στη δικάσιμο της 21ης Νοεμβρίου στη δίκη για το σκάνδαλο του Predator, θα έχει σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης συνέχεια. Και θα κάνει αρκετά από τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής να αισθανθούν ιδιαίτερα άβολα...

Μέχρι στιγμής, ο μόνος που ασχολήθηκε με το - μείζονος σημασίας για τη Δημοκρατία και τη λειτουργία της Βουλής - ζήτημα είναι ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κακλαμάνη θεσμική διερεύνηση της καταγγελίας και θωράκιση της διαφάνειας στη Βουλή, αιτούμενος μάλιστα την άμεση κλήση του μάρτυρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να δώσει εξηγήσεις, όπως προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής.

Υπενθυμίζεται πως ο εν λόγω μάρτυρας, Στ. Τρίμπαλης, ενώπιον των δικαστικών αρχών κατέθεσε ενόρκως ότι υπήρξε συστηματική μεθόδευση συγκάλυψης με την αρωγή βουλευτών, μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Περιέγραψε μια «στημένη» Εξεταστική Επιτροπή, με ερωτήσεις που –όπως υποστήριξε– είχαν προαποφασιστεί από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και μια κατάθεση σκηνοθετημένη βάσει συγκεκριμένου «σεναρίου» με στόχο τη συσκότιση κρίσιμων στοιχείων.

Κατά την ίδια μαρτυρία, τα πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία Krikel και στα οποία έγιναν κατ’ οίκον έρευνες γνώριζαν ημέρες πριν για την επικείμενη επέμβαση της Αστυνομίας, γεγονός που, σύμφωνα με τον μάρτυρα, τους έδινε τη δυνατότητα να απομακρύνουν τυχόν επιβαρυντικά στοιχεία.

Το ερώτημα πλέον είναι απλό: Θα μεριμνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής για την κλήση του μάρτυρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας; Θα μάθει η Βουλή και οι πολίτες ποιος έστησε την Εξεταστική για τις υποκλοπές και σε συνεργασία με ποιους πρόθυμους βουλευτές;

Όσο για τη Δικαιοσύνη, είναι απορίας άξιο τι άλλο πρέπει να καταγγείλει ενόρκως κάποιος για να παρέμβει...

Ν.Α.