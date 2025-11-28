Το ερώτημα πλέον είναι αν θα παρουσιαστεί αυτή τη φορά προκειμένου να καταθέσει.

Για τις 11 Δεκεμβρίου προγραμματίστηκε η εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «Φραπέ» στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ερώτημα πλέον είναι αν θα παρουσιαστεί αυτή τη φορά προκειμένου να καταθέσει, ή θα επιλέξει και πάλι να μην προσέλθει. Αυτή τη φορά ωστόσο η κυβερνητική πλειοψηφία έχει διαμηνύσει πως συναινέσει στο να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του σε περίπτωση που αρνηθεί την εξέταση.

Την αμέσως επόμενη ημέρα στις 12 Δεκεμβρίου έχουν οριστεί οι καταθέσει των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Μανόλη Χνάρη και της ΝΔ Χρήστου Μπουκώρου, ενώ την αμέσως επόμενη εβδομάδα στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, θα καταθέσουν οι Γιάννης Μπρατάκος, Σταύρος Παπασταύρου, Γιώργος Μυλωνάκης και Άκης Σκέρτσος.