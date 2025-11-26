Νέα στοιχεία για το «παρασκήνιο» της εξέτασης του μάρτυρα Σ.Τρίμπαλη στη Βουλή. Πως είχε προετοιμαστεί ενόψει την κατάθεσής του.

Επί τρεις ημέρες κατέθετε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. Θύμα και ο ίδιος των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μέσω τόσο της ΕΥΠ όσο και του Predator, αποτύπωσε με στοιχεία από τη δημοσιογραφική του έρευνα, το ρόλο που είχε ο καθένας από τους κατηγορουμένους στην υπόθεση.

Ενιαίο το κέντρο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων

Ολοκληρώνοντας το μεσημέρι την κατάθεσή του, ο δημοσιογράφος για άλλη μία φορά εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα του πως επρόκειτο για «ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων μεταξύ ΕΥΠ και Predator», ενώ ζήτησε να κληθούν για να καταθέσουν δύο γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν τότε σε κρίσιμα πόστα στην ΕΥΠ.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης προσπάθησαν, με σειρά ερωτήσεων που υπέβαλαν στο κ. Κουκάκη να αποσυνδέσουν τους κατηγορουμένους από το σκάνδαλο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, αρνούμενοι πως έχουν σχέση με την υπόθεση. Επέμεναν δε να ζητούν από το δημοσιογράφο να κατονομάσει τις πηγές της πληροφόρησής του, προκειμένου να κλονίσουν τη βαρύτητα των καταγγελιών του. Η απάντηση ωστόσο που εισέπραξαν από το δημοσιογράφο ήταν κατηγορηματική. «Στο δικό μου ρεπορτάζ δεν χωρεί αμφισβήτηση», τόνισε ο Θανάσης Κουκάκης.

Ο μάρτυρας επανέλαβε ότι παρακολουθήθηκε από την ΕΥΠ και ότι το υλικό που συλλεγόταν από την κρατική παρακολούθηση διευκόλυνε την αποστολή του συνδέσμου επιμόλυνσης με το Predator. Όπως υπογράμμισε δε στους συνηγόρους υπεράσπισης που αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς του, «το pattern δείχνει ότι ξεκινά η παγίδευση από την ΕΥΠ και ακολουθεί το Predator».

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο Θανάσης Κουκάκης ρωτήθηκε σχετικά με το μολυσμένο μήνυμα της 31ης Ιουλίου 2020, εάν το είχε αναφέρει σε άλλα στάδια της διαδικασίας. Ο κ. Κουκάκης υπογράμμισε ότι το έχει καταθέσει σε συμπληρωματική αναφορά στην ΑΔΑΕ και «σε πλήθος συνεντεύξεων», επαναλαμβάνοντας ότι έχει προσκομίσει και τη βεβαίωση του Citizen Lab.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης ρώτησαν επίσης τον μάρτυρα αν ήταν ο μοναδικός δημοσιογράφος που ερευνούσε υποθέσεις της Τράπεζας Πειραιώς. «Ήταν ελάχιστοι, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Βαξεβάνης και Τέλογλου», είπε ο Θανάσης Κουκάκης με την υπεράσπιση να σχολιάζει ότι ο κ. Τέλογλου δεν παρακολουθήθηκε από το Predator.

Καθ' υπόδειξη Λαβράνου η τοποθέτηση Κοντολέοντα στην ΕΥΠ

Πολλές ήταν ωστόσο και οι ερωτήσεις της υπεράσπισης με αφορμή όσα έχει πει ο Θανάσης Κουκάκης για το πως τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Κοντολέων ως διοικητής της ΕΥΠ.

Υπεράσπιση: Είπατε ότι ο Κοντολέων τοποθετήθηκε από τον Γιάννη Λαβράνο;

Μάρτυρας: Ήταν πρόταση του Γ. Λαβράνου στο Γρηγόρη Δημητριάδη.

Υπεράσπιση: Δηλαδή ο πρωθυπουργός υπάκουσε σε αυτό που του είπε ο Λαβράνος;

Μάρτυρας: Θα έλεγα σε αυτό που είπε ο ανιψιός του.

Παρών με την έναρξη της διαδικασίας ήταν το πρωί και ο Σ. Τρίμπαλης ο οποίος εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας krikel, που εμπλέκεται στην υπόθεση αλλά παραδέχτηκε, καταθέτοντας την περασμένη Παρασκευή πως λειτουργούσε ουσιαστικά ως αχυράνθρωπος του Γιάννη Λαβράνου. Μεγαλύτερη αίσθηση ωστόσο προκάλεσε η αποκάλυψη που έκανε πως ήξερε εκ των προτέρων τις ερωτήσεις που του υπέβαλαν οι βουλευτές της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής όπως επίσης ήταν ενημερωμένος και για τους ελέγχους που θα γίνονταν στο γραφείο του.

Προς επίρρωση των ισχυρισμών του, ο κ. Τρίμπαλης παρέδωσε στους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, προκειμένου να μπουν στη δικογραφία τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με το Γιάννη Λαβράνο, πριν την κατάθεση του στη Βουλή αλλά και πριν από τον έλεγχο στο γραφείο του.

Τα μηνύματα Λαβράνου-Τρίμπαλη

Ενδεικτικά στις 22 Σεπτεμβρίου 2022:

Τρίμπαλης : Καλημέρα η διεύθυνση σας;

Λαβράνος .....Παλαιό Ψυχικό, να παρκάρεις κάπου κοντά, όχι μέσα στο στενό. Καλημέρα.

Τρίμπαλης: Οκ

Τέσσερις ημέρες αργότερα ο Σ.Τρίμπαλης ενημερώνει τον Γ.Λαβράνο πως τον κάλεσαν να υπογράψει τα πρακτικά της κατάθεσης του στη Βουλή: «Καλησπέρα με πήραν από την Βουλή για την υπογραφή των πρακτικών για αυτήν την Πέμπτη πρωί από τις εννιά».

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 ο Σ. Τρίμπαλης ρωτάει το Γ. Λαβράνο για τη συνέντευξη Τσίπρα.

Λίγους μήνες μετά, τον Δεκέμβριο του 2022, ο εμφανιζόμενος στα μηνύματα ως «Γιάννης Λαβράνος» γράφει: «Καλησπέρα αύριο εννιά θα είναι εκεί! Οπότε οκτώ να είσαι εκεί θα έλεγα. Όλα καλά θα πάνε, ήρεμα».

Τρίμπαλης: Από το προσωπικό μου γραφείο υπάρχει περίπτωση να περάσουν;

Λαβράνος: Δε νομίζω.

Τρίμπαλης: Να μην το αναφέρουν εάν ρωτήσουν κάτι σχετικά.

Λαβράνος: Δεν λες κάτι, σαν γραφείο έχεις της Krikel.