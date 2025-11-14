Στο ΣτΕ και πάλι η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ενώ οι καταγγελίες από τα θύματα συνεχίζονται στην ποινική Δικαιοσύνη για τους τρόπους παγίδευσης των τηλεφώνων τους.

Λίγους μήνες μετά την απόφαση «ορόσημο» του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε δικαιώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη αναφορικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, οι ανώτατοι δικαστές καλούνται να πάρουν θέση με «φόντο» την ίδια υπόθεση και για τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ ενώ το τηλέφωνο του είχε επιμολυνθεί και με το κακόβουλο λογισμικο predator.

Συγκεκριμένα ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητηθηκε η προσφυγή του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη να πληροφορηθεί τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η άρση του τηλεφωνικού του απορρήτου.

«Χαμένες» οι αιτήσεις της ΕΥΠ για την τηλεφωνική παρακολούθηση Κουκακη

Κατά την ακροαματική συζήτηση στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο, η εισηγήτρια σύμβουλος Επικρατείας Μαρλένα Τριπολιτσίωτη, ανέφερε ότι η ΕΥΠ σε απάντηση σχετικού αιτήματος του ΣτΕ επισήμανε ότι οι αιτήσεις της ΕΥΠ δυνάμει των οποίων εκδόθηκαν το έτος 2020 τρεις εισαγγελικές διατάξεις άρσης του απορρήτου που αφορούσαν τον εν λόγω δημοσιογράφο, «δεν ανευρέθηκαν στις σχετικές έρευνες που ακολούθησαν από την τρέχουσα διοίκηση και δεν είναι κατά συνέπεια στη διάθεσή της».

Αντισυνταγματική η απαγόρευση ενημέρωσης των θυμάτων

Kατα τη διάρκεια της συζήτησης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση που έχει εκδόσεις το ΣτΕ σχετικά με την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σύμφωνα με την οποία είχε κριθεί ότι:

«Η πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας ενημέρωσης των θιγομένων για την επιβολή σε βάρους τους του μέτρου άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, μετά τη λήξη του μέτρου, ακόμη και όταν δεν υφίσταται πλέον διακινδύνευση των σκοπών εθνικής ασφάλειας, αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό του απαραβίαστου της επικοινωνίας, ο οποίος αντίκειται στο άρθρο 19 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και στις διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΣΔΑ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Αποκαλυπτική η κατάθεση πρώην στελέχους της ΕΥΠ: Παγίδευση τηλεφωνων ακόμη και μέσω signal

Τηλεφωνικές παρακολουθήσεις ακόμη και μεσω των κρυπτογραφημένων εφαρμογών που θεωρουνται ως οι πλέον ασφαλείς, αποκάλυψε πρώην στέλεχος της ΕΥΠ η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές.

Η μάρτυρας η οποία έχει δηλώσει και παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ως ένα από τα θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών, την περίοδο 2019-2021, κατέθεσε πως η δική της παρακολούθηση επιχειρήθηκε μέσω της εφαρμογής signal.

Όπως κατέθεσε η πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ, επτά φορές έγινε προσπάθεια να παγιδευτεί το κινητό της τηλέφωνο με μηνύματα για να πατήσει συγκεκριμένο link. Επειδή η ίδια όμως δεν ανταποκριθηκε, τελικά της εστάλη μήνυμα ακόμη και στην εφαρμογή signal. «Επεδίωκαν να γίνει το ανθρώπινο λάθος κάποια στιγμή» είπε η μάρτυρας όταν της ζητήθηκε να εξηγήσει την «επιμονή» των ύποπτων μηνυμάτων.

Η μάρτυρας η οποία είχε εργαστεί στο παρελθόν στην αντικατασκοπεία και στη συνέχεια στο προξενείο της Τουρκίας ενώ υπηρέτησε και ως περιφερειακός διοικητής της ΕΥΠ, συνέδεσε στην κατάθεση της, την τηλεφωνική της παρακολούθηση με νομικές της ενέργειες σε προσωπικό και υπηρεσιακό επίπεδο.

Απανωτές προσπάθειες παγίδευσης

Η μάρτυρας άλλωστε φαίνεται πως ήταν στη λίστα των «ανεπιθύμητων» για την υπηρεσία και για αυτό είχε μετακινηθεί σε Τμήμα που δεν είχε αντικείμενο.

«Με συνοπτικές διαδικασίες εξπρές μπήκα στο "ψυγείο". Προσέφυγα στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκα. Οι αποφάσεις όμως δεν εφαρμόστηκαν... Δεν είχαμε υπολογιστές... Πηγαίναμε και φεύγαμε. Αντιδρασαμε και οι έξι από εμάς στέλνοντας εξώδικο», ανέφερε.

Η πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ υποστήριξε πως αρχικά ήξερε περί νόμιμης επισυνδεσης του τηλεφώνου της.

«Στο παρελθόν 2019 - 2020 είχαν την πληροφορία ότι ήμουν σε νόμιμη επισυνδεση... Ο κ. Κοντολέων είχε ενημερωθεί για αυτό. Το διάστημα που δέχθηκα επιθέσεις με μηνύματα απο το predator δεν είχα νόμιμη επισυνδεση Από την περίοδο της εκπαίδευσης μου είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά... Δεν πηγε όμως το μυαλό μου σε λογισμικό. Μετα έμαθα από την επιστολή της Αρχής ότι είμαι μεταξύ των θυμάτων και είχα λάβει επτά μηνύματα. Τον Μάρτιο του 21 ξεκίνησαν τα μηνύματα.

Πρόεδρος: Υπήρχε λόγος για να σας παρακολουθούν;Τι μπορεί να ήθελαν να μάθουν ;

Μάρτυρας: Θεωρώ ότι συνδέεται με τη έγκληση που είχα καταθέσει για σεξουαλική παρενόχληση. Θεωρώ ότι και η επόμενη διοίκηση ήθελε να μάθει αν είχα πρόθεση να καταγγείλω συγκάλυψη .

«Ευθύνη έχουν συγκεκριμένα πρόσωπα στην ΕΥΠ»

Η μάρτυρας κατέθεσε πως τα μηνύματα συνεχίστηκαν και αφότου ενημέρωσε την ΕΥΠ πως είχε αλλάξει κινητό. «Δεν ενημέρωσα αμέσως για το καινουργιο κινητο. Έδωσα στον εαυτό μου ένα περιθώριο δύο μηνών και αμέσως μόλις ενημέρωσα ήρθε και άλλο μήνυμα.Το τελευταίο μήνυμα το έκανα στο signal και αυτό δεν το είχε συμπεριλάβει η Αρχή. Ενημερωσα για το μήνυμα στην εφαρμογή γιατί πιθανώς η Αρχή να μην είχε τα τεχνικά μέσα για να τα εντοπίσει» είπε η πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ και συμπλήρωσε:

«Θεωρώ ότι η υπηρεσιακή μου κατάσταση συνδέεται με τη παρακολούθησή μου. Αλλα δεν θεωρώ ότι έχει ευθύνη συνολικά όλη η υπηρεσία αλλά συγκεκριμένα πρόσωπα που μένει να τα βρει η δικαιοσύνη».

Μάρτυρας: Είχαν πει ότι η υπηρεσία προμηθεύτηκε έναν υπερκοριό που πιάνει τα πάντα και είχαν δημιουργήσει και ένα τμήμα γιατι ετοίμαζαν επιθέσεις..

Πρόεδρος: Ξέρετε πώς είχε γίνει η προμήθεια;

Μάρτυρας: Το τμήμα εντός ΕΥΠ έπρεπε να φτιάχνει το προφίλ του στόχου για να σταλεί το μήνυμα και να είναι εύπεπτο... Κυκλοφορούσε η φήμη ότι είχαν έρθει αστυνομικοί για να κάνουν αυτοί τη δουλειά. Αλλά αυτό ακουγόταν ως φήμη». Καταλήγοντας η μάρτυρας τόνισε: «Δεν θα βάλω την ΕΥΠ απέναντι μου. Για εμένα η Υπηρεσία είναι ακόμα ψηλά. Πρόκειται για συγκεκριμένο πρόσωπο».