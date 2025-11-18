Ανακοινώθηκαν αλλαγές στα κριτήρια για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».

Νέα εισοδηματικά κριτήρια ισχύουν για όποιον θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», προκειμένου να αποκτήσει ένα ακίνητο.

Ειδικότερα, για τους άγαμους το ποσό ανεβαίνει στα 25.000 ευρώ, από 20.000 που ήταν έως σήμερα και στους έγγαμους στις 35.000 ευρώ, έναντι 28.000 ευρώ.

Η προσαύξηση που δίνεται για κάθε παιδί είναι κατά 5.000 ευρώ ενώ μέχρι τώρα ήταν κατά 4.000 ευρώ.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ από 31.000 που ήταν έως τώρα, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, από το δεύτερο και μετά.

Παράλληλα, υπάρχει επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος για την υπαγωγή κάποιου δικαιούχου στο πρόγραμμα και την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Πλέον για την υπαγωγή, το χρονικό όριο είναι μέχρι τις 31 Μαΐου 2026 (έληγε στις 31/12/2025), ενώ για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης η προθεσμία είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 (από 30/06), όταν και ουσιαστική ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης.

Έρχεται Σπίτι μου 3

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνει χαλαρότερα κριτήρια σχετικά με την παλαιότητα των κατοικιών, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν μέχρι σήμερα. Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση των εισοδηματικών ορίων για τους επιλέξιμους δανειολήπτες, διατηρώντας ωστόσο ως κύριο στόχο τα νέα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.

Το «Σπίτι μου ΙΙ» ξεκίνησε με ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες, καταγράφοντας εκρηκτική ζήτηση για στεγαστικά δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, η δυναμική αυτή φαίνεται να έχει υποχωρήσει σημαντικά.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του προγράμματος αφορά την εκτόξευση των τιμών στις επιλέξιμες κατοικίες. Σε πολλές περιπτώσεις, η εκτίμηση της τράπεζας για την αξία του ακινήτου υπολείπεται σημαντικά της συμφωνηθείσας τιμής μεταξύ πωλητή και αγοραστή, αναγκάζοντας τους δανειολήπτες να καλύψουν από την τσέπη τους τη διαφορά.

Το φαινόμενο αυτό καθιστά συχνά ασύμφορη ή και αδύνατη την αξιοποίηση των δανείων του «Σπίτι μου 2», οδηγώντας σε στασιμότητα και ενισχύοντας την ανάγκη για μια πιο ευέλικτη και λειτουργική νέα φάση του προγράμματος.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό των 2 δισ. ευρώ, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει εγκρίνει έως τις 31 Ιουλίου μόλις 9.151 δάνεια, συνολικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ, αφήνοντας σχεδόν το μισό πρόγραμμα αναξιοποίητο. Ακόμη πιο αποθαρρυντική είναι η εικόνα στις εκταμιεύσεις, καθώς έχουν προχωρήσει μόνο 2.561 δάνεια, ύψους 277,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 14% του συνόλου.

Παρά τις 30.421 προεγκρίσεις από τις τράπεζες για αγορές συνολικής αξίας 3,7 δισ. ευρώ, στην πράξη η πλειονότητα των ενδιαφερόμενων δεν έχει καταφέρει να βρει κατάλληλο ακίνητο.