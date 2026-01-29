«Το δεδομένο παραμένει ότι η επιχείρηση, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμμορφωνόταν με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας» σχολίασε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Στην Ελλάδα δεν υφίσταται επίσημος κρατικός μηχανισμός καταγραφής εργατικών ατυχημάτων» δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ3 τόνισε πως «Η καταγραφή πραγματοποιείται από τον ΟΣΕΤΕΕ και, σύμφωνα με τα στοιχεία του, το 2025 καταγράφηκαν 201 νεκροί εργαζόμενοι και εργαζόμενες, καθώς και 332 βαριά τραυματισμένοι. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο πραγματικός αριθμός είναι σημαντικά χαμηλότερος».

Εξήγησε πως «αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν προσμετρώνται ως εργατικά ατυχήματα περιστατικά που αφορούν εργαζόμενους με «μπλοκάκι», δηλαδή εργαζόμενους που απασχολούνται ως αυτοαπασχολούμενοι και εμφανίζονται τυπικά ως επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα να μην καταγράφονται στα επίσημα στοιχεία. Παράλληλα, εξαιρούνται από την καταγραφή μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι αγρότες, οι ναυτικοί, καθώς και οι εργαζόμενοι σε λατομεία και στη βιομηχανία μαρμάρου».

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος σχολίασε και το πόρισμα της Πυροσβεστικής λέγοντας πως «προκύπτει ότι η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο υφίστατο επί πολλούς μήνες. Από το στοιχείο αυτό εξάγεται ένα σαφές συμπέρασμα: η επιχείρηση δεν τηρούσε τους κανόνες υγείας και ασφάλειας. Τα ακριβή αίτια και οι ευθύνες θα διερευνηθούν από το ποινικό δικαστήριο.

»Ωστόσο, το δεδομένο παραμένει ότι η επιχείρηση, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμμορφωνόταν με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας. Ακόμη και αν πραγματοποιήθηκε έλεγχος, αυτός δεν εντόπισε τις σχετικές παραβιάσεις. Ως εκ τούτου, κατά τη γνώμη μου, είναι απολύτως εύλογο να αναζητηθούν ευθύνες τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από την πλευρά της εργοδοσίας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=ckMzpgfgeMQ}