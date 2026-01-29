Η Spheyiaa συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Χίλια Κομμάτια».

Την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί για την Eurovision 2026, ενώ την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο εθνικός τελικός μέσω του οποίου θα αναδειχθεί και το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, το Μάιο στην Βιέννη.

Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, η Spheyiaa, που συμμετέχει στον εθνικό τελικό με το τραγούδι «Χίλια Κομμάτια», βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου και αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το κομμάτι της.

Όσον αφορά το τραγούδι – πρόταση που έχει καταθέσει στον εθνικό τελικό της Eurovision, η Spheyiaa, αναφέρει: «Όλα τα κομμάτια μου είναι βιωματικά. Κατατάσσεται σίγουρα στην ποπ μουσική και έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε ένα πιο παραμυθένιο ύφος. Είναι στημένο και φτιαγμένο για τη Eurovision, εκεί είχαμε σκεφτεί ότι θέλαμε να δώσουμε ποιότητα και νόημα στους στίχους. Μουσική που προέρχεται από την Ελλάδα και επειδή το βασίσαμε σε ένα παραμύθι για την εικόνα… Στην ουσία μιλάω στην αντανάκλασή μου μέσα από τον καθρέπτη».

Με αφορμή τη συζήτηση, εξήγησε το λόγο για τον οποίο οι στίχοι του τραγουδιού εστιάζουν στην εξωτερική εικόνα: «Η εικόνα, αφού ζούμε στην εποχή των social media, τους επηρεάζει όλους, πόσο μάλλον τις επόμενες γενιές που μεγαλώνουν μέσα σε αυτά. Ξαφνικά βλέπεις ότι η πραγματικότητα πάει σε μία οθόνη… Όλοι έχουμε τις ανασφάλειές μας. Μου αρέσει μέσα από την μουσική μου να περνάω και κάτι… γι’ αυτό το πήγαμε εκεί. Το τραγούδι το έγραψα μαζί με την ομάδα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πώς προέκυψε στην ζωή της η Eurovision, αλλά και η συμμετοχή της στον θεσμό: «Πάντα όταν έβλεπα σκηνή μ’ αρέσει. Ήρθε μία εβδομάδα πριν το διαγωνισμό και σκέφτηκα αν με φανταζόμουν στη σκηνή της Eurovision… Δεν είχα ιδέα τι γίνεται, μόλις είχα γυρίσει από ένα ταξίδι… Έπαιζα μουσική και ανέβαζα το υλικό στα social media… Με βρήκαν μέσα από τα social και μου είπαν να κάνω το κομμάτι για τη Eurovision..».

