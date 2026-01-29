Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» μίλησε για τον πατέρα του και τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησε μία πιο ισορροπημένη διατροφή.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απόφασή του να χάσει βάρος, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στην προσωπικότητα του πατέρα του.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να ακολουθήσει πρόγραμμα διατροφής, ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως προέκυψε για λόγους υγείας, καθώς ζύγιζε πλέον 107 κιλά, γεγονός που επηρέαζε άμεσα την αναπνοή του.

«Τα κατάφερα ξανά να αδυνατίσω ξανά σιγά σιγά. Το πήρα απόφαση για λόγους υγείας», ανέφερε αρχικά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Εξήγησε μάλιστα, πως η διαπίστωση πως πρέπει να χάσει βάρος, ήρθε όταν κατάλαβε πως δεν μπορούσε να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών του: «Μου κοβόταν η ανάσα πια, γιατί ήταν όλο αυτό το σπλαχνικό, 107 κιλά, που μου πίεζε την ανάσα, ένιωθα τα σπλάχνα μου να πιέζονται. Ξεκίνησα με διατροφολόγο και πάω πάρα πολύ καλά… Πρέπει να έχω χάσει τα πρώτα 2-3 κιλά. Λίγο καιρό κάνω διατροφή, όχι πολύ. Τον Φλεβάρη θα κλείσω μήνα. Η απόφαση ήρθε ξαφνικά γιατί πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπόρεσα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0wqbg17upt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον πατέρα του και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν θέματα οικονομικής φύσεως: «Όταν έχεις πατέρα λογιστή και ασχολείται μόνο με τα οικονομικά θέματα… αυτό το πράγμα δεν ήθελα να το κάνω. Από εκεί χάλασε η σχέση μου με το χρήμα… Όσα έρθουν και όσα πάνε… Ο πατέρας μου είχε μεγάλη τσιγκουνιά», είπε γελώντας και συνέχισε:

«Δεν παιζόταν. Μετρούσε τα πάντα… Η μητέρα μου το είχε αποδεχτεί. Εμένα μου έπαιρνε πράγματα, αλλά στο σπίτι μετρούσε πόσες χαρτοπετσέτες ξοδέψαμε. Σου έλεγε κόψε τη μισή, δεν χρειάζεται ολόκληρη», κατέληξε ο ηθοποιός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0wsql9jwbt?integrationId=40599y14juihe6ly}