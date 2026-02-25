Λόγω του φοιτητικού και μαθητικού συλλαλητηρίου για το δυστύχημα των Τεμπών.

Κλειστός θα είναι αύριο, Πέμπτη, ο Εθνικός Κήπος, λόγω της διεξαγωγής του φοιτητικού και μαθητικού συλλαλητηρίου για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών.

«Ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, με εντολή της Αστυνομίας», ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων.

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη το Σάββατο (28/2), μαθητές και φοιτητές θα πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις αύριο, Πέμπτη.

Στην Αθήνα, μαθητικοί και φοιτητικοί σύλλογοι έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στις 12:00 στα Προπύλαια, με κεντρικό αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης και τη διασφάλιση ασφαλών δημόσιων μεταφορών.