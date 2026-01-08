Βασικός όρος είναι ο συνολικός ετήσιος τζίρος της επιχείρησης σε όλη την ΕΕ να μην ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Πιο απλό γίνεται το πλαίσιο απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας ανάσα σε επαγγελματίες με χαμηλό τζίρο και διασυνοριακή δραστηριότητα. Το μέτρο αφορά τόσο μικρές επιχειρήσεις από άλλα κράτη-μέλη που συναλλάσσονται με ελληνικές επιχειρήσεις όσο και ελληνικές επιχειρήσεις που πουλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες σε χώρες της ΕΕ.

Το νέο ειδικό καθεστώς περιγράφεται σε απόφαση που συνυπογράφουν ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Βασικός όρος για την απαλλαγή είναι ο συνολικός ετήσιος τζίρος της επιχείρησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Παράλληλα, τίθεται και εθνικό όριο. Στην Ελλάδα, για να ισχύει η απαλλαγή, ο ετήσιος τζίρος στο εσωτερικό της χώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, τόσο το τρέχον όσο και το προηγούμενο έτος.

Η απόφαση προβλέπει ότι ελληνικές επιχειρήσεις με τζίρο έως 10.000 ευρώ μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς ΦΠΑ με επιχειρήσεις άλλων χωρών της ΕΕ, μέχρι συνολικής αξίας 100.000 ευρώ, και πάντα μέσα στα όρια που ισχύουν σε κάθε χώρα.

Αντίστοιχα, μικρές επιχειρήσεις από άλλα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν συναλλαγές στην Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ έως του ποσού των 10.000 ευρώ. Το καθεστώς εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2025. Αν διαπιστωθεί ότι μια επιχείρηση ξεπέρασε τα όρια, ο ΦΠΑ καταλογίζεται αναδρομικά για τις συναλλαγές που είχαν γίνει χωρίς φόρο.