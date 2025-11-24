Στο σκέλος των Κτηματικών Υπηρεσιών, τα βεβαιωθέντα έσοδα αυξήθηκαν κατά 36,39%, καθώς από 47,17 εκατ. ευρώ το 2023 ανήλθαν σε 64,34 εκατ. ευρώ το 2024.

Σημαντική αύξηση της τάξης του 104% κατέγραψαν τα συνολικά έσοδα από την αξιοποίηση της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας κατά το οικονομικό έτος 2024, φθάνοντας τα 125.8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας που συνοδεύει τον Προϋπολογισμό 2026. Τα στοιχεία της έκθεσης αποτυπώνουν τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε μέσα στη χρονιά, τόσο στην ενίσχυση των τακτικών εσόδων όσο και στην αποδοτικότερη οργάνωση των διαδικασιών παραχώρησης και ελέγχου.

Στο σκέλος των Κτηματικών Υπηρεσιών, τα βεβαιωθέντα έσοδα αυξήθηκαν κατά 36,39%, καθώς από 47,17 εκατ. ευρώ το 2023 ανήλθαν σε 64,34 εκατ. ευρώ το 2024. Ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις κατέγραψαν οι Κτηματικές Υπηρεσίες Καβάλας (6,4 εκατ. ευρώ), Δωδεκανήσων (5,4 εκατ. ευρώ) και Κυκλάδων (5,26 εκατ. ευρώ), ενώ εντυπωσιακές αυξήσεις σημειώθηκαν σε Κορινθία (+513,6%), Ρέθυμνο (+326%) και κυρίως στην Κεφαλονιά, όπου το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο +672%. Η αύξηση οφείλεται σε σειρά παραγόντων, όπως η επιβολή υψηλών προστίμων για παραβάσεις, η έκδοση αδειών εκτέλεσης έργων και η εντατικοποίηση των ελέγχων.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε και το νέο θεσμικό πλαίσιο του Ν. 5092/2024, ο οποίος καθιέρωσε τη διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση αιγιαλών και παραλιών. Σύμφωνα με την έκθεση, το 2024 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.400 ηλεκτρονικές δημοπρασίες, οι οποίες ενίσχυσαν τη διαφάνεια, μείωσαν τη γραφειοκρατία και αύξησαν τον ανταγωνισμό. Παράλληλα, η θέσπιση αυστηρότερων κυρώσεων για παραβάσεις οδήγησε σε αύξηση κατά 25% των εσόδων από πρόστιμα.

Εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα στα έσοδα των κοινωφελών περιουσιών, τα οποία κατέγραψαν άνοδο άνω του 330%, αγγίζοντας τα 61,5 εκατ. ευρώ έναντι 14,3 εκατ. ευρώ το 2023. Η μεγαλύτερη συμβολή προήλθε από τις αδρανείς καταθέσεις, που εκτοξεύθηκαν από 3,65 εκατ. ευρώ σε 40,5 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα της εντατικοποίησης των ελέγχων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και της καλύτερης συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές. Παράλληλα, οι δωρεές προς το Δημόσιο ανήλθαν σε 20,29 εκατ. ευρώ, με σημαντικές συνεισφορές από ιδρύματα, επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπως αποτυπώνεται στους αναλυτικούς πίνακες της έκθεσης.