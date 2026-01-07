Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά συνολικά ογδόντα ενός (81) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των εργαστηρίων και των πωλητηρίων του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια.

Οι προσλήψεις θα γίνουν στις εξής περιοχές:

Αθήνα, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Ελευσίνα, Άρτα, Μύκονος (Δήλος), Θήβα, Δωδώνη, Ιωάννινα, Αμφίπολη, Δίον Πιερίας, Πέλλα, Θάσος, Καβάλα, Φίλιπποι, Κέρκυρα (Παλαιό Φρούριο, Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, Mon Repos, Βυζαντινό Μουσείο), Ηράκλειο Κρήτης (Γόρτυνα και Μεσσαρά), Ζάκρος Λασιθίου, Μεσολόγγι, Ναύπλιο (Μπούρτζι), Καλαμάτα, Μυστράς, Μονεμβασιά, Κόρινθος και Πάτρα.

Ποιες ειδικότητες αφορούν

Οι θέσεις εργασίας αφορούν ΔΕ Υποστηρικτικό Προσωπικό – Ειδικότητα ΔΕ Πωλήσεων

Όσοι προσληφθούν θα ασχοληθούν με την εξυπηρέτηση επισκεπτών, τη λειτουργία ταμείου και POS, τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμής, τις απογραφές και διαχείριση αποθήκης και την παρουσίαση και φροντίδα πολιτιστικών προϊόντων.

Η εργασία πραγματοποιείται σε βάρδιες (πρωινή–απογευματινή) και περιλαμβάνει απασχόληση σε Σαββατοκύριακα και αργίες, με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Η προκήρυξη