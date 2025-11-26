Για το 2026 τα φορολογικά έσοδα εκτοξεύονται εκ νέου, με το 95% από αυτά να το πληρώνουν τα νοικοκυριά και μόλις το 5% οι όμιλοι. Ετσι, από το σύνολο των 73,5 δισ. ευρώ των εσόδων τα νοικοκυριά θα φεσωθούν με περίπου 70 δισ.!

Κάτι πρέπει να γίνει στη χώρα τόσο με τα τραπεζικά υπερκέρδη όσο και με τους έμμεσους φόρους τα έσοδα εκ των οποίων τα χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για «φιλοδωρήματα» σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες, κυρίως ψηφοφόρων της, ενόψει των εκλογών. Για την κατάσταση που επικρατεί τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη» ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ:

Την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια και τους πενιχρούς μισθούς και πασχίζουν να βγάλουν αξιοπρεπώς τις γιορτές που έρχονται, οι τραπεζίτες, οι σουπερμαρκετάδες και οι όμιλοι της Ενέργειας κάνουν πάρτι και αυγατίζουν τα κέρδη τους. Και δεν είναι μόνο αυτό, αφού τα τερατώδη πλεονάσματα συνεχίζουν να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς η φοροληστεία σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών διογκώνεται μήνα με τον μήνα, προκειμένου το αστικό κράτος να διασφαλίσει γεμάτο «ταμείο» και φτηνότερο δανεισμό για τους επιχειρηματικούς ομίλους, θωρακίζοντας την κερδοφορία τους ενόψει και νέων «αναταραχών» στην Ευρωζώνη και στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το δεκάμηνο Ιανουάριος - Οκτώβριος 2025, το ματωμένο πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 10,248 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 9,881 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από τον άδικο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ανήλθαν σε 23,299 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 31 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ τα έσοδα από φόρους εισοδήματος ήταν 21,994 δισ. ευρώ. Ετσι, πλέον για το 2025 θεωρείται δεδομένο ότι το πλεόνασμα θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 11,4 δισ. του 2024. Την ίδια στιγμή, στο προσχέδιο προϋπολογισμού η κυβέρνηση περιγράφει αυτήν τη ζοφερή κατάσταση για τα λαϊκά νοικοκυριά ως επίτευγμα και εντείνει για το 2026 τη φορομπηχτική πολιτική, προσδοκώντας ακόμα μεγαλύτερα πλεονάσματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2026 τα φορολογικά έσοδα εκτοξεύονται εκ νέου, με το 95% από αυτά να το πληρώνουν τα νοικοκυριά και μόλις το 5% οι όμιλοι. Ετσι, από το σύνολο των 73,5 δισ. ευρώ των εσόδων τα νοικοκυριά θα φεσωθούν με περίπου 70 δισ.!

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της καπιταλιστικής ανάπτυξης που επικαλείται η κυβέρνηση, η οποία στο προσχέδιο του προϋπολογισμού λέει προκλητικά ότι «η ανάπτυξη που πετυχαίνουμε όλοι μαζί υπηρετεί έναν βασικό στόχο: Τη βελτίωση της ζωής των πολιτών με δικαιοσύνη, ασφάλεια και προοπτική για το μέλλον»... Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ενώ η φοροαφαίμαξη θερίζει η κυβέρνηση θεσπίζει από το 2026 ειδικό καθεστώς υπερέκπτωσης 100% σε επιχειρήσεις της πολεμικής βιομηχανίας, όπου το σύνολο για το 2026 θα φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι άδικοι έμμεσοι φόροι τσακίζουν

Την περίοδο Ιανουάριος - Οκτώβριος 2025 το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 60,9 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026.

Συγκεκριμένα, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 59,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 63 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026.

Αναλυτικά για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής έχουμε:

- Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 23,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 31 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

- Τα έσοδα των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ανήλθαν σε 6,1 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

-Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

- Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 21,9 δισ. ευρώ.

Για τον μήνα Οκτώβριο τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 6,48 δισ. ευρώ, τα έσοδα από ΦΠΑ 2,921 δισ. ευρώ, τα έσοδα των ΕΦΚ 656 εκατ. ευρώ, τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας 117 εκατ. ευρώ και τα έσοδα των φόρων εισοδήματος 2,19 δισ. ευρώ.

Μποναμάς κερδών από τους τόκους

Και ενώ τα λαϊκά νοικοκυριά βιώνουν καταστάσεις όπως να μην μπορούν να αγοράσουν πλέον μοσχάρι για να ταΐσουν τα παιδιά τους, ή να κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, από τα συγκεντρωτικά στοιχεία των 4 συστημικών τραπεζών προκύπτει ότι τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν σε 6,1 δισ. ευρώ. Από αυτά:

- Τα 5,6 δισ. είναι τόκοι από το χαρτοφυλάκιο των δανείων ύψους 55,9 δισ. ευρώ σε όρους εξυπηρετούμενων οφειλών.

- Τα 1,8 δισ. είναι έσοδα από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων, το ύψος του οποίου ανήλθε στα 81,6 δισ. ευρώ.

- Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων που «χτίζουν» σταδιακά οι ελληνικές τράπεζες ανήλθε σε 81,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 9μήνου.

Η βασικότερη πηγή επιτοκιακών εσόδων είναι τα δάνεια, που αυξάνονται με ισχυρούς ρυθμούς, συνεισφέροντας το 91,8% των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (μετά τα έξοδα για τους τόκους των καταθέσεων), και αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της κερδοφορίας. Στην τάση αυτή συμβάλλουν τα έξοδα για τόκους των καταθέσεων, που βαίνουν μειούμενα λόγω της πτώσης των επιτοκίων.