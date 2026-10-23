«Ρωσική γη» τα εδάφη στην ανατολική Ουκρανία, λέει ο Πούτιν.

Η Μόσχα είναι έτοιμη να ξαναρχίσουν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ, αλλά με στόχο μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία και όχι μια «σύντομη» εκεχειρία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ο στόχος αυτών των συζητήσεων θα είναι να εξεταστεί το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, τόσο για την Ουκρανία, όσο και για τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας και όχι έπειτα από ένα είδος σύντομης παύσης των μαχών», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πούτιν: Ρωσική γη τα εδάφη στην ανατολική Ουκρανία

Ωστόσο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε ότι τα εδάφη στην ανατολική Ουκρανία, που διεκδικεί η Μόσχα, είναι «ιστορικά ρωσική γη», δείχνοντας ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει υποχωρήσεις.

Εξάλλου, αναφερόμενος σε ενδεχόμενες τριμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επεσήμανε ότι θα πρέπει να συζητηθούν και ευρύτερα ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters, AFP