Φορολογικό «δώρο» στους διαμεταφορείς με «αναδρομική» τροπολογία, η Folli Follie, η ΕΧΑΕ και η ολιγοήμερη διακοπή λειτουργίας της Ρεβυθούσας

Τροπολογία «δώρο»

Τροπολογία «δώρο» στις ελληνικές διαμεταφορικές εταιρείες κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς. Η τροπολογία προβλέπει με αναδρομικότητα δεκαετίας (καλά διαβάζετε, 10 έτη) την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των βοηθητικών εργασιών που διενεργούνται από νομίμως αδειοδοτημένες διαμεταφορικές εταιρείες στην Ελλάδα προς αεροπορικές εταιρείες, σε σχέση με μεταφορές που συνδέονται άμεσα με εξαγωγές αγαθών. Ομοίως, προβλέπει την επιστροφή των σχετικών ποσών – με αναδρομικότητα δεκαετίας- στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η τροπολογία κρίθηκε απαραίτητη «καθώς οι τυχόν διενεργούμενες χρεώσεις από τους ημεδαπούς διαμεταφορείς προς τις αεροπορικές επιχειρήσεις ανάγονται, κατ' ουσία, σε βοηθητικές, συμπληρωματικές και γενικά συναφείς εργασίες που συνδέονται άμεσα με εξαγωγές αγαθών και διαμορφώνουν, τελικά, το αντίτιμο (ναύλο) της μεταφοράς, ο οποίος δεν υπάγεται σε ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, με βάση το άρθρο 29 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 5Ι44/2024)».

Μεταξύ των άμεσα ωφελούμενων από τη νέα ρύθμιση για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις βοηθητικές εργασίες διεθνών μεταφορών συγκαταλέγονται και γνωστές διαμεταφορικές και logistic εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται οι Orphee Beinoglou Logistics, Greek Air Cargo S.A., Marinair Cargo Services Ltd, SHIP SA (G.C. Lymberpa S.A.), Aktis Shipping & Forwarding Ltd, United Freight Forwarder (UFF) Ltd., Go Shipping S.A., A.P PENTA Cargo Forwarder Greece, Goldair Cargo και Multifreight Ltd. Οι εταιρείες αυτές προσφέρουν υπηρεσίες που πλέον αναγνωρίζονται – αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2015- ως απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ, γεγονός που μειώνει σημαντικά το φορολογικό τους βάρος και θα τις ενισχύσει ταμειακά από επιστροφές φόρων.

Η δίκη της Folli Follie

Ανατροπές και συγκινήσεις έκρυβε χθες η δίκη για το σκάνδαλο της Folli Follie στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Η διαδικασία ξεκίνησε με την προσωρινή διακοπή της δίκης για τις 8 Μαΐου 2025, έπειτα από κώλυμα υγείας της κατηγορούμενης Ειρήνης Νιώτης, πρώην Διευθύντριας Treasury & Financial Risk της εταιρείας. Αν και κατατέθηκε αίτημα αναβολής για τον ίδιο λόγο, το δικαστήριο το απέρριψε, επιμένοντας στη συνέχιση της διαδικασίας με ορισμό νέας ημερομηνίας. Ακολούθησε νέα ανατροπή, όταν ο δικηγόρος Νίκος Κωνσταντόπουλος, εκπροσωπώντας τον Δημήτρη και την Καίτη Κουτσολιούτσου, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης των δικαστών, επικαλούμενος εξ αγχιστείας συγγένεια με τον πρόεδρο της έδρας. Το αίτημα έγινε αποδεκτό και η υπόθεση θα συνεχιστεί με διαφορετική σύνθεση δικαστών στην προσεχή δικάσιμο.

Ωστόσο, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως, παρά την αποδοχή του αιτήματος εξαίρεσης, οι ίδιοι δικαστές που απομακρύνθηκαν από την υπόθεση, προχώρησαν στη λήψη απόφασης επί του αιτήματος αποφυλάκισης του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της ποινής των 11 ετών που του είχε επιβληθεί πρωτοδίκως για την εμπλοκή του στους παραποιημένους ισολογισμούς της Folli Follie. Η εισαγγελέας της έδρας στήριξε το αίτημα, επισημαίνοντας πως ο κατηγορούμενος έχει ήδη εκτίσει δυόμισι έτη ποινής, ενώ προσέφερε χρηματική αποζημίωση ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ στους παθόντες. Τόνισε επίσης πως, όσο παρέμενε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος συμμορφώθηκε πλήρως με αυτούς. Στον πρώην CEO της Folli Follie επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα, καθώς και καταβολή εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ.

Διακοπή λειτουργίας της Ρεβυθούσας

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), ο Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του από τις 22 Απριλίου έως τις 12 Μαΐου 2025. Η διακοπή κρίθηκε απαραίτητη για την εκτέλεση έργων σύνδεσης νέου Σταθμού Συμπίεσης Απαερίων, που θα μειώσει τις εκπομπές ρύπων και το ενεργειακό κόστος της εγκατάστασης. Κατά την περίοδο αυτή δεν θα είναι δυνατή η εκφόρτωση, αποθήκευση και αεριοποίηση φορτίων ΥΦΑ, ενώ δεν θα παρέχονται υπηρεσίες φόρτωσης φορτηγών. Η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε ειδικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση των επιπτώσεων στους χρήστες, όπως η προσαρμογή του προγράμματος διαθεσιμότητας αποθηκευτικού χώρου. Παρότι στη δημόσια διαβούλευση εκφράστηκαν ενστάσεις για την περίοδο διακοπής, η Αρχή έκρινε το έργο απαραίτητο και προγραμματισμένο σε περίοδο χαμηλής ζήτησης, χωρίς να επηρεάζονται προγραμματισμένες εκφορτώσεις.

Η μετοχή της ΕΧΑΕ

Πτώση 18,66% από τα υψηλά του Μαρτίου καταγράφει η μετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία χθες έκλεισε στα 4,75 ευρώ. Ουσιαστικά επέστεψε στα επίπεδα που ήταν στις αρχές Ιανουαρίου. Η ανακοίνωση του οίκου FTSE Russell πως η Ελλάδα διατηρείται σε Λίστα Παρακολούθησης (Watch List) για πιθανή ανακατάταξη από Προηγμένη Αναδυόμενη (Advanced Emerging) σε Ανεπτυγμένη (Developed) συνέβαλε στις χθεσινές πιέσεις. Βλέπετε πολλοί είχαν προεξοφλήσει πως ο FTSE Russell θα μας αναβάθμιζε. Αυτό θα οδηγούσε σε εισροές κεφαλαίων περίπου 2 δισ. ευρώ στις μετοχές του FTSE 25 και σε αύξηση 15% περίπου στην ημερήσια αξία συναλλαγών. Τα μυαλά κάποιων σε σχέση με την αναβάθμιση από τον οίκο FTSE Russell είχαν «φουσκώσει» πολύ και αυτό είχε γίνει και με ευθύνη του CEO της ΕΧΑΕ Γιάννου Κοντόπουλου. Το καλό για τη χώρα και την αγορά είναι αυτό που δεν συνέβη στις 8 Απριλίου, να συμβεί στην επόμενη αναθεώρηση τον Σεπτέμβριο. Οπότε απαιτείται σοβαρότητα και εργασία.

Η πρόταση για T+1

Η μια ευρωπαϊκή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από την άλλη ενημερώνουν τους αδειοδοτημένους φορείς για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μείωση του χρόνου διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών στην ΕΕ από δύο εργάσιμες ημέρες (T+2) σε μία (T+1). Η πρόταση, η οποία βασίζεται σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), στοχεύει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των κεφαλαιαγορών της ΕΕ. Η μετάβαση στην πρακτική T+1 έχει οριστεί για τις 11 Οκτωβρίου 2027, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους συμμετέχοντες της αγοράς για προετοιμασία και τεχνικές προσαρμογές.

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την ESMA και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την ομαλή μετάβαση, θέτοντας σε εφαρμογή ειδική δομή διακυβέρνησης με επιτροπές συντονισμού και ομάδες εργασίας. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να μειώσει τον κίνδυνο αποτυχημένων διακανονισμών, να βελτιώσει την ανθεκτικότητα των αγορών και να διασφαλίσει εναρμόνιση με άλλες μεγάλες χρηματοοικονομικές αγορές διεθνώς, χωρίς να προκαλεί κατακερματισμό ή επιπλέον κόστος. Σημειώνεται πως η πρόταση τελεί υπό εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την τελική της έγκριση.