Προέβη στη δημοσιοποίηση της επιστολής με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου.

Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά θέτει σε ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, δημοσιοποιώντας μάλιστα επιστολή του πρώην ηγουμένου Δαμιανού προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Πολάκης καταγγέλλει μάλιστα προσπάθεια άσκησης πιέσεων προς τους μοναχούς προκειμένου να υπογράψουν τη συμφωνία που αφορά τη Μονή.

Όπως υποστηρίζει μάλιστα ο βουλευτής, στην επιστολή γίνεται λόγος για «καθαρό ξεπούλημα και απώλεια κυριαρχίας», χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στον πρώην ηγούμενο αναφορικά με τη συμφωνία για τη Μονή.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, προέβη στη δημοσιοποίηση της επιστολής με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση:

«Επειδη βλεπω εν οψη της Ιερας Συνοδου που συνεδριαζει σημερα για το θεμα της Μονης του Σινα ,μια τεραστια προσπαθεια προπαγανδας και πιεσης με ψευδη για να υπογραψουν οι μοναχοι τη συμφωνία(φωτο 2) ….

ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΤΩΡΑ την επιστολη που απεστειλε ο πρωην ηγουμενος της Μονης Δαμιανος στον αρχιεπισκοπο Ιερωνυμο ο οποιος μιλάει για ΚΑΘΑΡΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ !!!(φωτο 1)

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Παραλληλα ΕΡΩΤΩ:

1. ⁠Πού είναι τα επίσημα δικαστικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι στις 24 Οκτωβρίου θα εκδοθεί απόφαση του αιγυπτιακού Ανώτατου Δικαστηρίου; Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να τα παρουσιάσει;

2. Γιατί από τις 23 Αυγούστου διαρρέουν συνεχώς στον Τύπο ημερομηνίες δήθεν επικείμενης απόφασης, που χρησιμοποιούνται ως τελεσίγραφα για να πιεστούν οι μοναχοί να υπογράψουν; Το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο πιστοποίησε στις 11 Οκτωβρίου ότι δεν είχε οριστεί δικάσιμος. (φωτο 3-4-5)Με ποια δικαστική διαδικασία, λοιπόν, προαναγγέλλεται τελεσίδικη απόφαση επί της ουσίας στις 24 Οκτωβρίου;

3. Πώς ζητείται από τους Ιεράρχες να στηρίξουν μια συμφωνία που δεν έχει δημοσιοποιηθεί; Έχουν διαβάσει το πλήρες κείμενο και γνωρίζουν τι προβλέπει για την ιστορική περιουσία της Μονής;»

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