Οικονομία, στήριξη των αγροτών, διαφθορά και το δυστύχημα στα Τέμπη είναι, μεταξύ άλλων, θέματα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μία εφ’ όλης της ύλης ομιλία παραχώρησε κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Θεσσαλία ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική, τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη διαφθορά.

Ως προτεραιότητα, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ζητώντας αναδιανομή του πλούτου και φορολόγηση των ισχυρότερων οικονομικά, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και τη λειτουργία πελατειακών δικτύων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «κρατικό έγκλημα» τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της περιφέρειας, της παραγωγής και της υπαίθρου αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας, συνδέοντάς την με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας

«Απόφαση μας είναι να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα»

Όποιος σας λέει ότι έχει έτοιμες λύσεις και προτάσεις που θα λύσουν τα προβλήματα ως δια μαγείας χωρίς να στεναχωρεί κανέναν, σας λέει ψέματα; Δεν υπάρχει πουθενά στη ζωή η δυνατότητα να βρεθούν λύσεις και κυρίως να βρεθούν πόροι χωρίς να γίνει αυτό που εμείς ονομάζουμε αναδιανομή. Όταν κάποιος κερδίζει, κάποιοι χάνουν. Στην επταετία Μητσοτάκη κερδίζουν οι ισχυροί και χάνει η μεγάλη πλειοψηφία. Εμείς λοιπόν λέμε, ότι ήρθε η ώρα να στεναχωρηθούν κάποιοι πολύ ισχυροί και να σταματήσουν να κερδίζουν, όσα κερδίζουν.

Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Όποιος σας λέει ότι θα δώσει δυνατότητες, χρήματα, παροχές και θα τα βρει, από πού; Από κάπου πρέπει να τα βρει. Βεβαίως από μια αναπτυξιακή προοπτική που πρέπει να έχει η χώρα. Ναι, αλλά οι ισχυροί αυτού του τόπου πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Εμείς λοιπόν δεν κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Του λέμε την αλήθεια. Του λέμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Ναι, αλλά δεν μπορεί να συνεχίζουν και να διευρύνονται οι ανισότητες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα οι πλούσιοι να γίνονται πολλοί πλουσιότεροι και οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνουμε και λέμε ότι το 1% των πιο πλούσιων συμπολιτών μας θα πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη για να χρηματοδοτήσει τη δυνατότητα σε αυτόν τον τόπο να έχουμε σχολεία, να έχουμε δημόσια νοσοκομεία, να έχουμε κοινωνικό κράτος, να έχουμε παροχές, να έχουμε συντάξεις στους συνταξιούχους. Όταν το λέμε αυτό ξέρουμε τι λέμε. Αλλιώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε και συντάξεις και μισθούς και παροχές και να μη φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο. Εμείς λοιπόν θέλω να το βάλετε καλά στο μυαλό σας αυτό. Δεν θα έρθουμε να κάνουμε έναν περίπατο στο δάσος. Θα έρθουμε να συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτή είναι η απόφασή μας.

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«Υπάρχει εναλλακτικός δρόμος για να σταματήσει η διεύρυνση των ανισοτήτων και η διαφθορά»

Nα σας πω ότι εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε την πορεία προς τις επόμενες εκλογές, προς την επόμενη εκλογική μάχη, την αντιλαμβανόμαστε ως μια καθημερινή πορεία συνάντησης με τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους του μόχθου, της παραγωγής. Να ακούμε τα προβλήματα τους, να αναδεικνύουμε λύσεις και να προσπαθούμε να τους πείσουμε για ένα πράγμα ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος.

Υπάρχει δυνατότητα να σταματήσει αυτή η τρομακτική καταστροφική πορεία διεύρυνσης των ανισοτήτων και διεύρυνσης και της διαφθοράς σε αυτή τη χώρα. Και αυτόν τον εναλλακτικό δρόμο θα τον χτίσουμε μαζί. Και όταν μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε τους αδύναμους.

Πέραν από το σχέδιό μας, πέραν από τις συγκρούσεις που θα κάνουμε με τα μεγάλα συμφέροντα τους λέμε και ένα ακόμα. Τα λεφτά εμείς θα τα βρούμε στην εντιμότητα μας. Διότι εμείς δεν πρόκειται να συνεχίσουμε αυτό το πάρτι της διαφθοράς, το όργιο της διαπλοκής και της διαφθοράς που ποτέ άλλοτε δεν είχε η χώρα όπως έχει σήμερα, διότι εμείς δεν θα έχουμε 20 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, όπως κάνουν σήμερα. Διότι εμείς θα στηρίξουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και όχι τις εταιρείες παροχής συμβουλών που εμείς τις αφήσαμε με 20 εκατομμύρια και τώρα έχουν πάει 600 εκατομμύρια το χρόνο. Διότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε με έγνοια για τους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής την παραγωγή και το μόχθο και την εντιμότητα και όχι τα λαμόγια που σήμερα διαφεντεύουν τη χώρα μας.

{https://youtube.com/shorts/qAdwn80D8PY?is=yaPBCMKaRrxtlAzx}

«Μητσοτάκης - Αυγενάκης έστησαν ένα πελατειακό σύστημα εξαγοράς συνειδήσεων και διασπάθισης επιδοτήσεων»

Ξέρετε γιατί οδηγήθηκαν χιλιάδες πρόβατα στη θανάτωση, αντί να προτεραιοποιηθεί η διαδικασία του εμβολιασμού; Για τον πολύ απλό λόγο ότι αν προχωρούσαν στον εμβολιασμό θα ήταν αναγκασμένοι να καταγράψουν το ζωικό κεφάλαιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα και αν καταγράφονταν το ζωικό κεφάλαιο θα φαινόταν ότι δεν έχουμε 82 χιλιάδες παραγωγούς. Διότι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι παράγουν κρέας και γάλα είναι μόλις 40.000, ότι δεν έχουμε 15, 17 εκατομμύρια αιγοπρόβατα που δηλώνονται για τις επιδοτήσεις, αλλά έχουμε τα μισά.

Θα φαινόταν ότι στην Κρήτη που περιόδευσα την προηγούμενη εβδομάδα δεν έχουμε οχτώ εκατομμύρια πρόβατα αιγοπρόβατα, διότι αν είχαμε δεν θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε θα σκουντουφλάγαμε επάνω τους και θα φαινόταν όλο αυτό το σύστημα της διαπλοκής και της λαμογιάς με τις δηλώσεις σε όλη την Ελλάδα εκτάσεων. Διότι το έστησε αυτό το σύστημα ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Αυγενάκη για να δημιουργήσουν ένα πελατειακό σύστημα εξαγοράς συνειδήσεων αλλά και διασπάθισης των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, δηλαδή του δημόσιου πλούτου. Και από ποια τσέπη πήραν αυτές τις επιδοτήσεις που τις βάζουν στις δικές τους τσέπες διάφοροι δήθεν παραγωγοί, δήθεν αγρότες, δήθεν κτηνοτρόφοι που όλη μέρα ξημεροβραδιάζονται στο Ντα Κάπο στο Κολωνάκι πίνοντας εσπρέσο ή φραπέ, από ποιες τσέπες τα πήραν, από τις δικές σας τσέπες, τα πήραν από τις τσέπες των κανονικών αγροτών, των κανονικών παραγωγών και των κανονικών κτηνοτρόφων. Διότι όταν δηλώνουν 80.000, αλλά οι πραγματικοί είναι 40, οι άλλοι 40, οι μισοί παίρνουν τα λεφτά που ανήκουν στους πραγματικούς κτηνοτρόφους, στους πραγματικούς αγρότες.

Αυτή είναι η αλήθεια και είμαστε εδώ για να πούμε αλήθειες. Και είμαστε επίσης εδώ για να πούμε ότι η εικόνα που συναντάμε είναι η εικόνα ηθικής παρακμής και κατάπτωσης. Προσέξτε δυστυχώς σε έναν τόπο που θα έπρεπε να σφύζει από ζωή, ακόμα και για να πάρετε αυτά που δικαιούστε, πρέπει να περάσετε από τα γραφεία των γαλάζιων βουλευτών, ακόμη και για τις νόμιμες αποζημιώσεις που δικαιούστε όσοι είσαστε πληγέντες και πλημμυροπαθείς. Αποζημιώσεις που ήδη έχουν καθυστερήσει. Πρέπει να περάσετε από τα γραφεία των γαλάζιων βουλευτών και πολιτευτών.

{https://youtu.be/cwFqRQ3IW_Y?is=6nnmLVsFRuJGEnJB}

«Κρατικό έγκλημα τα Τέμπη»

Ο κ. Φλωρίδης έπρεπε έχει να πάει σπίτι του, είπε με ύφος χιλίων καρδιναλίων σε όλη την ελληνική κοινωνία ότι είναι για τα μπάζα

Και για να το πάω ακόμα πιο ριζοσπαστικά, γιατί χαίρομαι όταν οι νέοι άνθρωποι έχουν ριζοσπαστικό λόγο. Κρατικό έγκλημα είναι. Δεν είναι ιδιωτικό. Και να πω και κάτι ακόμα. Αν είναι μία φορά έγκλημα το ότι αφήσανε τον σιδηρόδρομο να βρίσκεται χωρίς κανένα πλαίσιο ασφάλειας και δύο τρένα να είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια γραμμή και να μην καταλάβει κανένας τίποτα. Και δεν είναι τυχαίο που αυτό δεν έγινε κάποια χρόνια πριν και έγινε όταν απαξιώθηκε πλήρως ο σιδηρόδρομος.

Αυτό που κάνανε την επόμενη μέρα, τις επόμενες μέρες το μπάζωμα για να ξεμπερδεύουν με τα στοιχεία ήτανε δυο φορές έγκλημα. Και ήταν δυο φορές έγκλημα διότι ήτανε ύβρις απέναντι στους συγγενείς και στους ανθρώπους αυτούς που χάθηκαν και τρεις φορές έγκλημα η απαξίωση, η ηθική και η ειρωνεία με την οποία αντιμετώπιζαν τους γονείς και τους συγγενείς όλα τα επόμενα χρόνια. Θυμάστε τον κ. Φλωρίδη, ο οποίος έβγαινε και έλεγε, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα; Αυτός είναι ακόμα υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αυτός είναι ακόμα υπουργός Δικαιοσύνης. 57 ψυχές δεν θα γυρίσουν πίσω, αλλά οι γονείς, οι συγγενείς και όλη η Ελλάδα ζητάει δικαίωση γι' αυτό το έγκλημα. Και το τελευταίο που θα μπορούσε να κάνει σε μια ένδειξη ότι καταλαβαίνει τι γίνεται στο συναίσθημα της κοινής γνώμης, ο κ. Μητσοτάκης μετά την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου να οδηγήσει στο Ειδικό Δικαστήριο τον κ. Τριαντόπουλο που πήρε την εντολή και την εξετέλεσε για το μπάζωμα μετά το έγκλημα των Τεμπών. Το τελευταίο που θα μπορούσε να κάνει είναι να στείλει αυτόν τον κύριο στο σπίτι του, τον κ. Φλωρίδη, που με ύφος χιλίων καρδιναλίων απευθύνθηκε σε όλη την ελληνική κοινωνία και μας είπε ότι είμαστε για τα μπάζα.

{https://youtube.com/shorts/OvDZ_hQRh5s?is=NNiNRBfrB_ROqPgp}

«Υπαρξιακή ανάγκη για τη χώρα η στήριξη της περιφέρειας»

Θέτω σε προτεραιότητα τα θέματα της περιφέρειας, της υπαίθρου και της παραγωγής. Γιατί; Γιατί πιστεύω ότι είναι εθνικής σημασίας θέματα. Γιατί πιστεύω ότι είναι υπαρξιακής σημασίας θέματα για τη χώρα συνολικά και όχι μόνο για τον κόσμο που μένει στην περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει μία πολύ μεγάλη απειλή, όχι, δεν είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό το είχαμε πάντα. Έχει μια μεγάλη απειλή που λέγεται δημογραφικό πρόβλημα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι γερνάει ο ελληνικός πληθυσμός, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι εδώ, στα σχόλιά σας στον Παλαμά, αν δείτε πόσα παιδιά πήγαιναν στο δημοτικό πριν από 20 χρόνια και τα συγκρίνετε με τα παιδιά που πηγαίνουν σήμερα, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα.

Αν δείτε τους νέους ανθρώπους που έχουν φύγει είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη, είτε στο εξωτερικό γιατί δεν έχουν ευκαιρίες και δυνατότητες για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, θα αντιληφθείτε καλύτερα από μένα ότι το πρόβλημα αυτό είναι υπαρξιακό. Γερνάει ο πληθυσμός της χώρας και αν εγκαταλείψουμε την παραγωγή και την ύπαιθρο και ασχολούμαστε μονάχα με το πώς θα κάνουμε λαμογιές για να κλέβουμε τις επιδοτήσεις των πραγματικών παραγωγών, τότε δεν θα είναι το πρόβλημα ότι γερνάει ο πληθυσμός, γερνάει η χώρα.

Το πρόβλημα θα είναι ότι αργοπεθαίνει η χώρα, άρα λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ζήτημα εθνικής σημασίας να στηρίξουμε την περιφέρεια, την ύπαιθρο, την παραγωγή. Να δώσουμε παραγωγικές θέσεις εργασίας, να αξιοποιήσουμε όσες δυνατότητες έχει η χώρα για να στηρίξει την Περιφέρεια.

{https://youtube.com/shorts/tErg0nfEbXw?is=gwIWBxiRpDkiQ00f}