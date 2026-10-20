«Το 2019 ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 78% μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο μισθό της Βουλγαρίας. Σήμερα η Βουλγαρία μας έφτασε, είναι μόλις 17% παρακάτω ο μισθός στη Βουλγαρία», τονίζει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Βίντεο με πλάνα από την επίσκεψή του στην Αγιά «ανέβασε» στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media ο Αλέξης Τσίπρας.

«Μιλώντας στους κατοίκους της Αγιάς σκέφτηκα πως σε αυτόν τον τόπο και κάτω απ' τον ίδιο ήλιο ζουν δύο Ελλάδες. Ζει η Ελλάδα που αγωνιά να τα βγάλει πέρα με τον τίμιο ιδρώτα της, με τον μόχθο και την παραγωγή. Ζει και η Ελλάδα της λαμογιάς, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αυτή η δεύτερη Ελλάδα έχει πάρει κεφάλι και ζει παρασιτικά εις βάρος των ανθρώπων που παράγουν», αναφέρει ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ στην ανάρτησή του και προσθέτει:

«Το 2019 ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 78% μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο μισθό της Βουλγαρίας. Σήμερα η Βουλγαρία μας έφτασε, είναι μόλις 17% παρακάτω ο μισθός στη Βουλγαρία.

Το 2019 αφήσαμε ένα έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 2 δισ. σήμερα αυτό έχει πάει στα 9,5 δισ. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η χώρα δεν παράγει. Γιατί χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία να στηριχθεί η παραγωγή. Γιατί χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία να δημιουργηθούν υποδομές.

Κι εμείς αυτή την ευκαιρία θα την ξαναδημιουργήσουμε με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, για να συγκλίνουμε πραγματικά με την Ευρώπη, όχι με τα Βαλκάνια εκεί όπου μας οδηγεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

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Καταλήγοντας, ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει: «Γιατί αυτό που μας διαφοροποιεί από αυτή την κυβέρνηση είναι πως όταν αναγκαστήκαμε σε επώδυνους συμβιβασμούς για να βγει η χώρα από την κρίση, για να βγούμε από τα μνημόνια και να μπορέσουμε να αναδιαρθρώσουμε το χρέος, να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την αξιοπιστία, να βγάλουμε το κεφάλι έξω από το νερό, μαζεύαμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ στα δημόσια ταμεία, όχι στα παντελόνια μας. Δεν τα κάναμε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, δεν τα δίναμε σε μίζες».

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