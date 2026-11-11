Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 165,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34%, έναντι 123,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αύξηση της κερδοφορίας της, με παράλληλη σημαντική ενίσχυση των δανείων και των καταθέσεων, κατέγραψε η Optima bank στο 9μηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης των εργασιών της και την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική τραπεζική αγορά.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 165,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34%, έναντι 123,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι η τράπεζα πέτυχε μέσα σε εννέα μήνες το 97% της συνολικής περσινής κερδοφορίας της, η οποία είχε ανέλθει στα 170 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή επίδοση συνοδεύτηκε από σημαντική πιστωτική επέκταση. Οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση, ενώ τα υπόλοιπα δανείων έφτασαν τα 6,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 38% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και κατά 1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους.

Ανάλογη δυναμική παρουσίασαν οι καταθέσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 32%, ενώ ενισχύθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος του 2025. Παράλληλα, το συνολικό ενεργητικό ανήλθε στα 9,1 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 36% σε ετήσια βάση.

Ιδιαίτερα υψηλές παρέμειναν οι επιδόσεις στους δείκτες αποδοτικότητας. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 27,8%, από 25,3% πέρυσι, ενώ ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα υποχώρησε στο 22,1%, έναντι 25,2%, αποτυπώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

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Με βάση τα αποτελέσματα, η Optima bank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του αναθεωρημένου στόχου καθαρών κερδών για το 2026, ύψους 210 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 195 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος της τράπεζας, Γεώργιος Τανισκίδης, υπογράμμισε ότι η προσέγγιση της περσινής κερδοφορίας μέσα σε εννέα μήνες αντανακλά την εμπιστοσύνη πελατών και επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος, Δημήτρης Κυπαρίσσης, επισήμανε ότι η ανάπτυξη χρηματοδοτήσεων και καταθέσεων επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, τονίζοντας τη δέσμευση της διοίκησης για περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για πελάτες και μετόχους.