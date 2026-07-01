Η νέα προθεσμιακή κατάθεση αφορά καταθέσεις με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026.

Η Optima bank προχωρά στη διάθεση νέας προθεσμιακής κατάθεσης για νέα κεφάλαια, προσφέροντας μικτά ετησιοποιημένα επιτόκια έως 2,10%, σε μια περίοδο όπου οι αποταμιευτές αναζητούν αποδόσεις και ευελιξία στις τραπεζικές τους τοποθετήσεις.

Η νέα προθεσμιακή κατάθεση αφορά καταθέσεις με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026 και απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε υφιστάμενους πελάτες της τράπεζας, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για νέα κεφάλαια που εισρέουν στην Optima bank.

Συγκεκριμένα, για ποσά από 50.000 έως 200.000 ευρώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,00%, ενώ για ποσά άνω των 200.000 ευρώ ανέρχεται στο 2,10%. Η προθεσμιακή κατάθεση διατίθεται με διάρκεια έξι ή δώδεκα μηνών και προβλέπει μηνιαίο εκτοκισμό.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι η νέα πρόταση εντάσσεται στη στρατηγική της για την παροχή ανταγωνιστικών αποδόσεων στην ελληνική τραπεζική αγορά, συνδυάζοντας απλότητα και ευελιξία για τους καταθέτες.

Σε δήλωσή του, ο Head of Products & Marketing της Optima bank, Αλέξανδρος Βλαγκούλης, ανέφερε ότι η τράπεζα παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις της αγοράς και διαμορφώνει προϊόντα που δημιουργούν αξία για τους πελάτες της. Όπως σημείωσε, με τη νέα προθεσμιακή κατάθεση η Optima bank συνεχίζει να προσφέρει υψηλές αποδόσεις, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της.