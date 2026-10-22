Η διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε γύρω στις 6.30 το πρωί και φαίνεται να συνδέεται με βλάβη σε δίκτυο υψηλής τάσης.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκεται εδώ και σχεδόν δύο ώρες το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε γύρω στις 6.30 το πρωί και φαίνεται να συνδέεται με βλάβη σε δίκτυο υψηλής τάσης. Συνεργεία βρίσκονται στο σημείο, με τον χρόνο αποκατάστασης να παραμένει, μέχρι στιγμής, άγνωστος.

Σηματοδότες τέθηκαν εκτός λειτουργίας, όπως επίσης ο φωτισμός σε κεντρικούς δρόμους. Από την Πυροσβεστική, πάντως, δεν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής κλήσεις για παροχή βοήθειας.