Το «αντι-Τσίπρα» μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ - Οι έδρες που θα χηρέψουν θα επιστρέψουν στην Κουμουνδούρου.

Εξελίξεις στην ευρύτερη Κεντροαριστερά αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου θα παραιτηθούν οι ανεξάρτητοι βουλευτές που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ. Όλα δείχνουν πως οι συνθήκες για την προσχώρηση τους στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα έχουν πλέον ωριμάσει και πως είναι ζήτημα, πλέον, λίγων εβδομάδων να ξεκινήσει η διαδικασία.

Όλο και πιο κοντά

Η συζήτηση για τους λεγόμενους «παλιούς» του ΣΥΡΙΖΑ που θα συμπαραταχθούν με την ΕΛΑΣ, διαρκεί μεγάλο διάστημα. Η επιλογή του επικεφαλής της Συμπαράταξης να θέσει ως μοναδικό όρο για τη συμπόρευση την παραίτηση από τη βουλευτική έδρα, δημιούργησε ορισμένες «επιπλοκές» σε αυτή τη διαδικασία.

Οι όποιες δυσκολίες υπήρξαν, φαίνεται να έχουν ξεπεραστεί και πλέον, είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσουν οι παραιτήσεις των ανεξάρτητων βουλευτών που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ. Και μάλιστα, πολύ πιο σύντομα από το αναμενόμενο, καθώς είναι σαφές ότι τα κόμματα έχουν μπει για τα καλά σε προεκλογική λογική.

Με δεδομένο ότι οι εν λόγω βουλευτές ανήκουν σε κάποια οργανωμένη ομάδα και δρουν κατά μόνας μετά την ανεξαρτητοποίηση τους από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, η όλη διαδικασία δεν θα γίνει μια κι έξω, αλλά σταδιακά, μέσα σε ένα διάστημα που αναμένεται να διαρκέσει έναν περίπου μήνα.

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι τον «χορό» των παραιτήσεων θα ανοίξουν ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Χάρης Μαμουλάκης και Μίλτος Ζαμπάρας, ακόμα και μέσα στον Οκτώβριο. Τη «σκυτάλη» θα λάβουν στη συνέχεια και οι Κώστας Μπάρκας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Καλλιόπη Βέττα, Μαρίνα Κοντοτόλη, Πόπη Τσαπανίδου και φυσικά, η Όλγα Γεροβασίλη.

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Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος δεν έχει ανοίξει τα «χαρτιά» του και δεν έχει αποσαφηνίσει πλήρως τις προθέσεις του, ούτε στους στενούς του συνεργάτες.

Μέσα στο ίδιο διάστημα αναμένεται να παραιτηθούν και οι Αλέξης Χαρίτσης και Νάσος Ηλιόπουλος – οι οποίοι, βέβαια, αποτελούν διαφορετικές περιπτώσεις, εκ των πραγμάτων.

Καθαρό μήνυμα Τσίπρα

Με την όλη ιστορία να έχει πάρει, πλέον, τον δρόμο της, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανεξάρτητους βουλευτές να επιταχύνουν τη διαδικασία των παραιτήσεων.

Μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1», ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε πως «προφανώς και δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, προφανώς και δεν θα δείτε στα ψηφοδέλτιά μας κάποιους οι οποίοι παραιτούνται τον Μάρτιο, και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά μας. Εμείς δεν θα παίξουμε, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση αξιοπιστίας με τους πολίτες».

Στο «αντιΤσίπρας» μέτωπο ο ΣΥΡΙΖΑ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ανοιχτά και με κάθε επισημότητα περνάει στο «αντιΤσίπρας μέτωπο» η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου στέλνει «τελεσίγραφο» προς τους δεκατρείς βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν το καλοκαίρι και ετοιμάζονται να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ.

Παρά το γεγονός ότι όλα θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα και το ξεκάθαρο «σήμα» που έστειλε, χθες, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1», ο Αλέξης Τσίπρας, από την Κουμουνδούρου βλέπουν πως ο πρώην πρωθυπουργός «κλείνει το μάτι» στους ανεξάρτητους να παραιτηθούν μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, αναφέρουν για τους ανεξάρτητους βουλευτές ότι η «έμμισθη αποχή τους από τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα θα μέχρι τις 12.00, της 14ης Οκτωβρίου». Με απλά λόγια, δεν απαιτούν καν τις παραιτήσεις τους. Τις ανακοινώνουν από μόνοι τους – με ρητορική που δεν θυμίζει πολιτικό κόμμα, αλλά κάτι άλλο. Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις απειλούν με «πόλεμο μέχρις εσχάτων» τους μέχρι πριν από λίγους μήνες συντρόφους τους.

Πάντως, ακόμα και αν υπάρξουν παραιτήσεις -που θα υπάρξουν και σχετικά σύντομα- με μια πρόχειρη ματιά αντιλαμβάνεται κάποιος ότι δύσκολα οι έδρες που θα «χηρέψουν» θα επιστρέψουν στην Κουμουνδούρου.