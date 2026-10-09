Η φράση του Κ. Μητσοτάκη έχει διπλή στόχευση. Πρώτα στέλνει μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά και στους υπόλοιπους εσωκομματικούς του αντιπάλους ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις να αποχωρήσει με ποσοστά κάτω του 30% . Εκτός κι αν η Ν.Δ. πέσει κάτω από το 25% και χάσει το μπόνους.

Στο 25% έβαλε τον πήχη ο Κ. Μητσοτάκης για να αποχωρήσει από τη διεκδίκηση της πρωθυπουργίας στις επόμενες εκλογές. Στην πραγματικότητα ο πρωθυπουργός μέσω της ραδιοφωνικής του συνέντευξης στον ΣΚΑΙ επιχείρησε να «κάψει» τα σενάρια αλλαγής πρωθυπουργού εν κινήσει ανάμεσα στις πρώτες και τις δεύτερες κάλπες.

Η φράση του Κ. Μητσοτάκη έχει διπλή στόχευση. Πρώτα στέλνει μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά και στους υπόλοιπους εσωκομματικούς του αντιπάλους ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις να αποχωρήσει με ποσοστά κάτω του 30% . Εκτός κι αν η Ν.Δ. πέσει κάτω από το 25% και χάσει το μπόνους.

Ταυτόχρονα όμως ο πρωθυπουργός στέλνει και ένα σαφές μήνυμα στους ψηφοφόρους του. Ότιι αν θέλουν τον ίδιο και πάλι στο τιμόνι της χώρας πρέπει στην α΄ κάλπη να ψηφίσουν Ν.Δ. Αλλιώς το παιχνίδι χάνεται και ο ίδιος δεν θα μπορεί να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

Η διατύπωση του Κ. Μητσοτάκη ήταν καλά ζυγισμένη αφού σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει στα χέρια του το Μαξίμου τα ποσοστά αποδοχής του Κ. Μητσοτάκη είναι πολύ υψηλότερα από αυτά της Ν.Δ. Συνεπώς ο πρωθυπουργός χτυπάει καμπανάκι στους δυσαρεστημένους κεντρώους – κυρίως- ψηφοφόρους να μην απέχουν ή καταψηφίσουν την Ν.Δ. στις πρώτες εκλογές.

Άρης Πορτοσάλτε: Στην ήττα εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25%. Ότι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν λέει μέλη Κοινοβουλευτικής Ομάδος να πουν «φύγε Πρόεδρε», και εν μέσω διερευνητικών εντολών να αλλάξει Πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε;

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Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, ο καθένας -και ο αρχηγός- κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.

Να σας πω ότι, αν έφερνα 25% εκλογές καλά θα έκαναν να τα έλεγαν αυτά, να είμαι σαφής. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα όλοι κρινόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία έχει και μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και βέβαια οι ίδιοι οι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη, να έρχεται κάποιος άλλος.

Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό; Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει.

Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων.

Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν, δεν θα ακούσετε από εμένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε «Μητσοτάκης ή χάος». Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω, όμως, ότι οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την πρωθυπουργία…