«Αφού οι υπόλοιπες δυνάμεις της Αριστεράς γυρίζουν την πλάτη στην ανάγκη της εποχής για κοινή δράση, η Λαϊκή Ενότητα θα δώσει την εκλογική μάχη αυτόνομα», είπε ο Γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας, Δημήτρης Στρατούλης.

Την αυτόνομη κάθοδό της Λαϊκής Ενότητας στις προσεχείς εκλογές έκανε γνωστή, σε συγκέντρωση στο θέατρο ΒΕΑΚΗ, ο Γραμματέας του κόμματος, Δημήτρης Στρατούλης.

«Αφού οι υπόλοιπες δυνάμεις της Αριστεράς γυρίζουν την πλάτη στην ανάγκη της εποχής και στην πρότασή μας για κοινή δράση και εκλογική συνεργασία, η Λαϊκή Ενότητα μπορεί να δώσει και θα δώσει την εκλογική μάχη αυτόνομα, με το κεφάλι ψηλά, ως η αξιόπιστη, ενωτική και ανυποχώρητη φωνή της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Η Λαϊκή Ενότητα προετοιμάζεται, πλέον, καλά για αυτό, παραμένοντας πάντα σε πολιτική ετοιμότητα, εάν δημιουργηθούν προϋποθέσεις για ενωτικές εκλογικέ διεργασίες στην Ριζοσπαστική Αριστερά, να ανταποκριθούμε σε αυτές», ανέφερε σχετικά.

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου:

«Στο κατάμεστο θέατρο ΒΕΑΚΗ, με πολύ έντονη νεανική παρουσία, η Λαϊκή Ενότητα - Ανυπότακτη Αριστερά ανακοίνωσε την αυτόνομη κάθοδό της στις βουλευτικές εκλογές, καθώς και το προχώρημα ενός νέου εγχειρήματος: τη συγκρότηση της σε ένα νέο κόμμα και πόλο έλξης της αντιιμπεριαλιστικής αριστεράς, διευρυμένο και με άλλες αριστερές δυνάμεις και αγωνιστές της Αριστεράς και των κινημάτων.

Τόσο οι Γραμματείς της ΛΑΕ-ΑΑ, Δημήτρης Στρατούλης και Μαριάννα Τσίχλη, όσο και οι καλεσμένοι ομιλητές Νάντια Βαλαβάνη, Βασίλης Λιόσης και Γιάννης Ραχιώτης, αλλά και η παρέμβαση του Δημάρχου του μαρτυρικού Διστόμου, Γιάννη Σταθά, έθεσαν σημαντικές πτυχές της διεθνούς και της εγχώριας οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής συγκυρίας. Δήλωσαν, επίσης, τη στήριξή τους στη ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για τις μάχες του επόμενου διαστήματος για τα συλλογικά συμφέροντα του λαού και της νεολαίας».