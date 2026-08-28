Ανακοινωθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα των εισαχθέντων στα ΑΕΙ της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε για τις Βάσεις 2026.
Βάσεις 2026: Πού και πώς θα δείτε τα αποτελέσματα εισαγωγής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr. Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα απαιτούνται ο οκταψήφιος κωδικός αριθμός και οι τέσσερις αρχικοί χαρακτήρες των προσωπικών στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).
Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.