Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνουν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Ανακοινωθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα των εισαχθέντων στα ΑΕΙ της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε για τις Βάσεις 2026.

Βάσεις 2026: Πού και πώς θα δείτε τα αποτελέσματα εισαγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr. Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα απαιτούνται ο οκταψήφιος κωδικός αριθμός και οι τέσσερις αρχικοί χαρακτήρες των προσωπικών στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.