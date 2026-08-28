Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα, ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Πρόβλημα στο πηδάλιο παρουσίασε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 9803, ενώ βρισκόταν στο λιμάνι της Αίγινας.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Αίγινα προς τον Πειραιά, ωστόσο η βλάβη που παρουσιάστηκε είχε ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί το ταξίδι.

Στο πλοίο βρίσκονταν συνολικά 124 επιβάτες, καθώς και 25 ΙΧ αυτοκίνητα, 4 δίκυκλα και 1 λεωφορείο. Οι επιβάτες και τα οχήματα που επρόκειτο να ταξιδέψουν προς τον Πειραιά θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.