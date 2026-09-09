Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του χρόνου κατά τον οποίο γνωστοποιήθηκε η νέα μετάθεση του διαγωνισμού.

Τρίτη παράταση λαμβάνει ο διαγωνισμός για το έργο των νέων ταυτοτήτων, προϋπολογισμού 515 εκατ. ευρώ, καθώς, σύμφωνα με ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής μετατίθεται για τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του χρόνου κατά τον οποίο γνωστοποιήθηκε η νέα μετάθεση. Η σχετική ενημέρωση αναρτήθηκε περίπου 23 ώρες πριν από την προηγούμενη καταληκτική προθεσμία, η οποία ήταν η Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση του διαγωνισμού. Αρχικά, η υποβολή είχε οριστεί για τα τέλη Ιουνίου 2026 και στη συνέχεια μετατέθηκε κατά έναν μήνα. Ακολούθησε δεύτερη παράταση, από τις 27 Ιουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου, έπειτα από σχετικά αιτήματα εννέα ενδιαφερόμενων φορέων.

Στον διαγωνισμό έχει καταγραφεί ισχυρό ενδιαφέρον από ελληνικές και διεθνείς εταιρείες, ενώ στη δεύτερη φάση εκτιμάται ότι θα σχηματιστούν τρία έως έξι επενδυτικά σχήματα, τα οποία θα καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές.

Το έργο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα του Ελληνικού Δημοσίου. Για τον ανάδοχο εκτιμάται ότι θα εξασφαλίζει έσοδα περίπου 50 εκατ. ευρώ ετησίως για μία δεκαετία, γεγονός που εξηγεί και τον έντονο ανταγωνισμό γύρω από τη διαδικασία.