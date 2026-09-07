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Τα περιστατικό σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα.

Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τους πυροβολισμούς στα Πατήσια, καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες 55χρονος άνδρας δέχθηκε πυροβολισμούς στα πόδια τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του.

Οι πυροβολισμοί φέρεται να προήλθαν από δύο άτομα, τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτα. Αμέσως μετά το περιστατικό, οι δράστες απομακρύνθηκαν και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Βίντεο ντοκουμέντο - Βρέθηκαν κάλυκες

Στο βίντεο διακρίνεται ο 55χρονος να βρίσκεται αιμόφυρτος στο έδαφος, λίγη ώρα μετά την επίθεση.

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Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον τραυματία, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και διακομίσθηκε για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Κατά την αυτοψία και την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο τρεις κάλυκες και μία βολίδα, τα οποία περισυνελέγησαν και αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

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