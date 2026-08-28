Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και, με την έναρξη της γερμανικής Bundesliga, όλα πλέον τα πρωταθλήματα είναι σε δράση, όπερ σημαίνει ότι και οι επιλογές είναι πολλές και διαφορετικές.

Η ΑΕΚ έμαθε ότι στην League Phase του Champions League θα αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, τις Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Ρόμα, με την πρώτη να ψάχνει να μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα και τις άλλες δύο να κυνηγούν να δώσουν συνέχεια στο καλό τους ξεκίνημα.

Η παρέα των Γιάννη Κωνσταντέλια – Κωνσταντίνου Καρέτσα υποδέχεται το ιστορικό Αμβούργο (Σάββατο 29/08, 19:30), η Βασίλισσα του Ζοσέ Μουρίνιο περιμένει τη νεοφώτιστη Μάλαγα (Κυριακή 30/08, 18:00), ενώ οι Τζιαλορόσι του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη δοκιμάζονται στην έδρα της Λέτσε (Δευτέρα 31/08, 19:30).

Η Interwetten… ψηφίζει ευρώ – αντιπάλους με απόδοση 17.10*, η οποία προκύπτει από επιλογές των προαναφερθέντων αγώνων: Να σκοράρει ο Κωνσταντέλιας στο Μπορούσια Ντόρτμουντ – Αμβούργο, να ανοίξει το σκορ ο Κιλιάν Μπαπέ στο Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα και να βρει δίχτυα ο Ντόνιελ Μάλεν στο Λέτσε – Ρόμα, με τους δύο τελευταίους να προέρχονται από χατ – τρικ.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

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