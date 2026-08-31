Η CrediaLeasing, ο «Έλληνας» Λέοναρντ Μπλαβάτνικ και το superyacht «O3», η Mazal Holdings, το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, η Highgate στην Ελλάδα και η εφαρμογή του IFRS 15 από την DOTSOFT

Τα κεφάλια μέσα λοιπόν! Οι διακοπές τελείωσαν, οι μπαταρίες γέμισαν και ο Market Maven επιστρέφει στις επάλξεις για τη νέα δημοσιογραφική σεζόν. Ευχόμαστε σε όλους καλό φθινόπωρο, υγεία, καλές δουλειές και, φυσικά, όσο γίνεται περισσότερα θετικά νέα. Εμείς θα είμαστε εδώ, με μάτια και αυτιά ανοιχτά για όσα γίνονται στην αγορά — και κυρίως για όσα δεν λέγονται!

Η DOTSOFT και το IFRS 15

Το τελευταίο διάστημα ακούγεται όλο και εντονότερα στην αγορά ότι η DOTSOFT, ένα από τα success stories της Εναλλακτικής Αγοράς —η μετοχή της διαπραγματεύεται στα 32,20 ευρώ, ενώ στα μέσα Ιουλίου είχε φθάσει ακόμη και στα 42 ευρώ— βολιδοσκοπεί το ενδεχόμενο μετάταξής της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για το εάν υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός, περισσότερα ασφαλώς γνωρίζουν η Διοίκηση της DOTSOFT και ειδικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος Μάνος, αλλά και οι βασικοί μέτοχοι Τζουζέππε Τζιάνο και DECA Investments.

Πριν, ωστόσο, από μια ενδεχόμενη μετάβαση στην Κύρια Αγορά, θα ήταν χρήσιμο η Διοίκηση της εισηγμένης να προσφέρει αναλυτικότερη ενημέρωση στο επενδυτικό κοινό για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 (IFRS 15), του λογιστικού προτύπου που καθορίζει πότε και με ποιο ποσό αναγνωρίζονται τα έσοδα της από συμβάσεις με πελάτες.

Ο λόγος είναι ότι, παράλληλα με την ισχυρή ανάπτυξη των εργασιών της DOTSOFT τα τελευταία χρόνια, καταγράφεται μια σημαντική μεταβολή στον ισολογισμό: η μεγάλη αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων και των «συμβατικών περιουσιακών στοιχείων». Πρόκειται για κονδύλια με αυξανόμενη σημασία για την αξιολόγηση τόσο της πορείας των εσόδων όσο και του χρόνου που μεσολαβεί μέχρι την τιμολόγηση και, τελικά, την είσπραξή τους.

Στις 30 Ιουνίου 2026 η DOTSOFT εμφάνιζε εμπορικές απαιτήσεις ύψους 17,47 εκατ. ευρώ και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 7,33 εκατ. ευρώ. Μαζί με τις επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση και μετά την αφαίρεση της πρόβλεψης απομείωσης, το καθαρό σχετικό κονδύλι διαμορφωνόταν στα 24,63 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2025 το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν σε 20,55 εκατ. ευρώ, ενώ τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονταν τότε στα 8,10 εκατ. ευρώ.

Η μεταβολή γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή σε βάθος χρόνου. Στο τέλος του 2022 οι καθαρές εμπορικές απαιτήσεις και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία ανέρχονταν συνολικά σε περίπου 2,23 εκατ. ευρώ. Τον Ιούνιο του 2023 το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 2,07 εκατ. ευρώ, με περίπου 474,5 χιλ. ευρώ να συνδέονται με τον βαθμό ολοκλήρωσης συναλλαγών παροχής υπηρεσιών. Τον Ιούνιο του 2024 το συνολικό καθαρό κονδύλι είχε φθάσει τα 6,26 εκατ. ευρώ και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία τα 3,93 εκατ. ευρώ, ενώ τον Ιούνιο του 2025 τα αντίστοιχα ποσά είχαν αυξηθεί στα 14,21 εκατ. και 6,82 εκατ. ευρώ.

Η ίδια η εταιρεία εξηγεί στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε προ ημερών ότι τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία προκύπτουν από τον βαθμό ολοκλήρωσης συναλλαγών παροχής υπηρεσιών, ο οποίος προσδιορίζεται με βάση την αναλογία των εξόδων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προς το εκτιμώμενο συνολικό κόστος. Αναφέρει επίσης ότι μέρος των έργων δεν είχε τιμολογηθεί έως την ημερομηνία αναφοράς.

Η συγκεκριμένη λογιστική πρακτική δεν είναι από μόνη της ασυνήθιστη. Το ΔΠΧΑ 15 επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την αναγνώριση εσόδων κατά την εξέλιξη μιας σύμβασης πριν πραγματοποιηθεί η τιμολόγηση. Συνεπώς, η ύπαρξη συμβατικών περιουσιακών στοιχείων δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη προβλήματος.

Στην περίπτωση της DOTSOFT, ωστόσο, το ύψος του κονδυλίου καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμη μια αναλυτικότερη εικόνα για την «ωρίμανση» των 7,33 εκατ. ευρώ. Ποιο μέρος δημιουργήθηκε στο τελευταίο εξάμηνο, ποιο προέρχεται από προηγούμενες χρήσεις και ποιοι συμβατικοί όροι απομένουν να εκπληρωθούν μέχρι τα ποσά αυτά να μετατραπούν σε ανεπιφύλακτες απαιτήσεις και να τιμολογηθούν;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεταβολή μεταξύ Δεκεμβρίου 2025 και Ιουνίου 2026. Τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν από 8,10 εκατ. σε 7,33 εκατ. ευρώ, την ώρα που οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι μέρος του υπολοίπου του 2025 τιμολογήθηκε. Οι δημοσιευμένες καταστάσεις, όμως, δεν παρέχουν πλήρη ανάλυση της κίνησης ώστε να είναι γνωστό πόσα από τα 8,10 εκατ. ευρώ τιμολογήθηκαν, πόσα εισπράχθηκαν, πόσα παρέμειναν στην ίδια κατηγορία και πόσα νέα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία δημιουργήθηκαν κατά το εξάμηνο.

Ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει προσοχής αφορά τις προβλέψεις απομείωσης. Η σχετική πρόβλεψη εμφανίζεται στα 278,2 χιλ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026, έναντι 282,7 χιλ. ευρώ τον Ιούνιο του 2023, παρά τη σημαντική αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων και των συμβατικών περιουσιακών στοιχείων στο μεσοδιάστημα.

Η απλή σύγκριση των δύο μεγεθών δεν αρκεί, ασφαλώς, για να εξαχθεί συμπέρασμα ως προς την επάρκεια της πρόβλεψης. Η DOTSOFT αναφέρει ότι εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Θα είχε, επομένως, ενδιαφέρον να διευκρινιστεί πώς ακριβώς έχουν ενταχθεί τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία στην αξιολόγηση αυτή, ποιο μέρος της συνολικής πρόβλεψης αφορά τα συγκεκριμένα υπόλοιπα και ποιες παραδοχές χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της ανακτησιμότητάς τους.

Τις πληρέστερες απαντήσεις στα ζητήματα αυτά μπορεί να δώσει πρωτίστως η Διοίκηση της DOTSOFT και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος Μάνος.

Με βάση αποκλειστικά τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, δεν προκύπτει ότι μέσα στα 7,33 εκατ. ευρώ των συμβατικών περιουσιακών στοιχείων υπάρχουν ποσά που δεν πρόκειται να εισπραχθούν ούτε ότι απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης. Εκείνο που προκύπτει, όμως, είναι ότι η διαθέσιμη πληροφόρηση δεν επαρκεί για να αξιολογήσει η αγορά με πληρότητα την προέλευση, την ωρίμανση και την ανακτησιμότητα του συγκεκριμένου κονδυλίου.

Η CrediaLeasing

Είσοδο στον χώρο των χρηματοδοτικών και λειτουργικών μισθώσεων κάνει η CrediaBank, δημιουργώντας έναν ξεχωριστό εταιρικό βραχίονα μέσω του οποίου φιλοδοξεί να αναπτύξει δραστηριότητες στην αγορά του leasing. Συγκεκριμένα, η τράπεζα προχώρησε στη σύσταση της CrediaLeasing Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 9 εκατ. ευρώ.

Με την κίνηση αυτή η CrediaBank αποκτά παρουσία σε μια αγορά που εκτείνεται από τις κλασικές χρηματοδοτικές μισθώσεις έως το operating leasing. Σύμφωνα με το καταστατικό, στους σκοπούς της CrediaLeasing περιλαμβάνεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των χρηματοδοτικών μισθώσεων του ν. 1665/1986, των λειτουργικών μισθώσεων (operating leasing), αλλά και ευρύτερα των πάσης φύσεως μισθώσεων προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. Το πεδίο στο οποίο μπορεί να κινηθεί η εταιρεία δεν περιορίζεται γεωγραφικά στην ελληνική αγορά, καθώς προβλέπεται δραστηριοποίηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η CrediaLeasing θα διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Στη θέση του προέδρου της CrediaLeasing τοποθετήθηκε ο Κώστας Χριστοδούλου, ως μη εκτελεστικό μέλος, ενώ το «τιμόνι» της εκτελεστικής διοίκησης αναλαμβάνει ο Γιάννης Χριστόπουλος, ως CEO και εκτελεστικό μέλος. Στο ΔΣ συμμετέχει επίσης ο Ευάγγελος Ρίζος ως εκτελεστικό μέλος, ενώ η Δήμητρα Βουρνά και η Μαρία Σταθάκη αναλαμβάνουν θέσεις μη εκτελεστικών μελών. Το ΔΣ ολοκληρώνει ο Θεόδωρος Καρακάσης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Στις Σπέτσες το superyacht «O3»

Στις Σπέτσες αγκυροβόλησε την εβδομάδα που πέρασε το εντυπωσιακό superyacht «O3» του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Λέοναρντ (Len) Μπλαβάτνικ, με την παρουσία του στο ελληνικό νησί να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο σκάφος που μόλις φέτος βγήκε από τα γερμανικά ναυπηγεία. Το «O3» κατασκευάστηκε από το κορυφαίο γερμανικό ναυπηγείο Lürssen, έπειτα από μια εξαιρετικά μακρά διαδικασία που διήρκεσε περίπου οκτώ χρόνια. Η κατασκευή του είχε ξεκινήσει το 2018 στη Γερμανία και στο μεσοδιάστημα το project υπέστη σημαντικό επανασχεδιασμό, με την προσθήκη, μεταξύ άλλων, μεγάλου ελικοδρομίου και υπόστεγου ελικοπτέρου. Με μήκος περίπου 110 μέτρα και πλάτος 17,5 μέτρα, το «O3» μπορεί να φιλοξενήσει έως 20 επισκέπτες σε δέκα καμπίνες, ενώ το πλήρωμά του υπολογίζεται σε περίπου 30 άτομα. Διαθέτει ice-class ατσάλινο κύτος, ελικοδρόμιο και hangar, χώρους για βοηθητικά σκάφη και εξοπλισμό εξερεύνησης, ενώ η αυτονομία του ξεπερνά τα 6.000 ναυτικά μίλια και η μέγιστη ταχύτητά του προσεγγίζει τους 20 κόμβους. Το superyacht παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του τον Ιούνιο του 2026, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο μακροχρόνια projects της Lürssen. Μάλιστα, η Ελλάδα αποτέλεσε τον πρώτο προορισμό του μετά την παράδοσή του, με το παρθενικό του ταξίδι να το φέρνει στα ελληνικά νερά.

Ο «Έλληνας» Μπλαβάτνικ

Η άφιξη του Μπλαβάτνικ στα ελληνικά νερά αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς, από τον Σεπτέμβριο του 2025, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας είναι και Έλληνας πολίτης. Ο ίδιος και ο 21χρονος γιος του, Αριέλ Μάικλ Μπλαβάτνικ, απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια μέσω τιμητικής πολιτογράφησης, με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025. Η διαδικασία στηρίχθηκε στη διάταξη του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που προβλέπει πολιτογράφηση για λόγους «εξαιρετικού εθνικού συμφέροντος». Ωστόσο, η εν λόγω τιμητική πολιτογράφηση δεν συνδέθηκε με επενδύσεις που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, αλλά με την πρόθεση του Μπλαβάτνικ να αναπτύξει μελλοντικά επενδυτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα στη χώρα. Ο επιχειρηματίας είχε αποστείλει τον Απρίλιο του 2025 επιστολή στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την πολιτογράφηση τόσο του ίδιου όσο και του γιου του. Στο πλαίσιο του αιτήματος παρουσίαζε την επιχειρηματική και φιλανθρωπική του δραστηριότητα και εξέφραζε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε επενδύσεις στην Ελλάδα στους τομείς της Υγείας, της τεχνολογικής καινοτομίας, της επιστημονικής έρευνας και της φιλανθρωπίας.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον με βάση όσα έχουν γίνει δημοσίως γνωστά, δεν είναι σαφές εάν ο Λέοναρντ Μπλαβάτνικ έχει προχωρήσει σε κάποια από τις επενδύσεις που είχε προαναγγείλει στους παραπάνω τομείς. Το μόνο που υπάρχει είναι μία πρωτοβουλία στον χώρο της εκπαίδευσης. Πρόκειται για την υποτροφία «Blavatnik Scholarship for Greece», που απευθύνεται αποκλειστικά σε Έλληνες πολίτες και τους δίνει τη δυνατότητα να σπουδάσουν στη Blavatnik School of Government του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Μέσω της υποτροφίας, στελέχη με σπουδές και προϋπηρεσία στον χώρο της δημόσιας πολιτικής θα μπορούν να παρακολουθήσουν το Master of Public Policy (MPP), το εντατικό μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής. Η υποτροφία δεν περιορίζεται στην κάλυψη των διδάκτρων, αλλά περιλαμβάνει και τα έξοδα διαβίωσης του υποτρόφου κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Οξφόρδη.

Το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη

Θετική εικόνα σε επίπεδο πωλήσεων, λειτουργικών ταμειακών ροών και χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παρουσίασε το 2025 το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, χρονιά κατά την οποία ο όμιλος περιήλθε στην Olympia Group.

Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 26,26 εκατ. ευρώ, από 24,82 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Κινητήριος δύναμη ήταν η ελληνική αγορά, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,91%, στα 22,4 εκατ. ευρώ από 20,83 εκατ. ευρώ. Θετική ήταν και η πορεία στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έσοδα 2,70 εκατ. ευρώ έναντι 2,66 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος των πωλήσεων συνοδεύτηκε από αύξηση των μικτών κερδών του ομίλου, αν και οι υψηλότερες τιμές πρώτων και βοηθητικών υλών άσκησαν πίεση στα περιθώρια. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 34,01%, έναντι 34,69% το 2024. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 3,806 εκατ. ευρώ, πιεζόμενα από το αυξημένο κόστος παραγωγής, καθώς και στην άνοδο των εξόδων διοίκησης και διάθεσης.

Θετική ήταν η εξέλιξη των λειτουργικών ταμειακών ροών. Ο όμιλος δημιούργησε λειτουργικές ταμειακές ροές 5,226 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 3,670 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 42%. Η ισχυρότερη παραγωγή ρευστότητας υπερκάλυψε τις επενδυτικές εκταμιεύσεις των 2,045 εκατ. ευρώ κατά περίπου 3,18 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας παράλληλα τη μείωση του δανεισμού κατά 1,93 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2025, τα συνολικά δάνεια του ομίλου είχαν περιοριστεί στα 10,65 εκατ. ευρώ από 12,56 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 532,6 χιλ. ευρώ από 2,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η βελτίωση αποτυπώνεται και στους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις, μετά την αφαίρεση των διαθεσίμων, αντιστοιχούσαν στο 19% περίπου των ιδίων κεφαλαίων, από 29% το 2024, ενώ ο δείκτης γενικής ρευστότητας ενισχύθηκε στο 4,86 από 2,78.

Τέλος, η Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη συνέχισε ακάθεκτη το επενδυτικό της πρόγραμμα. Οι συνολικές προσθήκες σε ενσώματα πάγια σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε 3,28 εκατ. ευρώ και αφορούσαν κυρίως αγορές οικοπέδων και αγροτεμαχίων, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμό και την κατασκευή νέων αμπελώνων. Από τις επενδύσεις της χρήσης, 357 χιλ. ευρώ αφορούσαν κεφαλαιοποιημένα έξοδα για την εγκατάσταση νέων αμπελώνων.

Διεθνής διάκριση για τον Ανδρέα Σιάμισιη

Διπλή επιβράβευση για τη HELLENiQ ENERGY και τον CEO του Ομίλου, Ανδρέα Σιάμισιη, έρχεται τόσο από το χρηματιστηριακό ταμπλό όσο και από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Σε διάστημα 12 μηνών, η τιμή της μετοχής της HELLENiQ ENERGY έχει κινηθεί από τα 7,63 ευρώ στα 15,47 ευρώ, έχοντας ουσιαστικά υπερδιπλασιαστεί. Η μεταβολή αντιστοιχεί σε άνοδο περίπου 102,75%, με τη μετοχή να βρίσκεται πλέον σε επίπεδα 2,03 φορές υψηλότερα σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται για μια χρηματιστηριακή επίδοση που δείχνει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στις προοπτικές του Ομίλου.

Η θετική «ετυμηγορία» του ταμπλό συνοδεύεται πλέον και από μία σημαντική διεθνή διάκριση για τον επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY. Ο Ανδρέας Σιάμισιης κατέκτησε την πρώτη θέση ως καλύτερος Διευθύνων Σύμβουλος στην κατηγορία «Mid-Cap Oil & Gas», στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας «2026 Emerging EMEA Executive Team» της Extel. Η κατάταξη αφορά τις εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου στην ευρύτερη περιοχή της Αναδυόμενης Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (Emerging EMEA).

Η Extel αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό στον χώρο της επενδυτικής πληροφόρησης και των αξιολογήσεων, με τα αποτελέσματα της έρευνας να αποτυπώνουν την κρίση επαγγελματιών της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. Ο ίδιος ο Ανδρέας Σιάμισιης, σχολιάζοντας τη διάκριση, επέλεξε να μεταφέρει το βάρος από την προσωπική αναγνώριση στη συνολική προσπάθεια της εταιρείας. Συγκεκριμένα δήλωσε τα εξής για τη διάκρισή του:

«Είμαι ευγνώμων που οι συμμετέχοντες στην έρευνα των Extel Awards με ανέδειξαν ως έναν από τους κορυφαίους CEOs στον κλάδο και την κατηγορία μας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα τιμητική αναγνώριση, η οποία προέρχεται απευθείας από τους επαγγελματίες της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και αντανακλά όχι μόνο την αξιολόγηση της ατομικής ηγεσίας, αλλά κυρίως τα συλλογικά επιτεύγματα της ομάδας της HELLENiQ ENERGY.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους αναγνώρισαν και εκτίμησαν τις προσπάθειές μας, μαζί με τη διαβεβαίωση ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνέχιση αυτής της πορείας».

Η Zafolia BidCo

Παρουσία στην Ελλάδα αποκτά η διεθνής εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα και διαχείρισης ξενοδοχείων Highgate, μέσω της εταιρείας Zafolia BidCo Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 9,9 εκατ. ευρώ. Η Highgate διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 15 δισ. δολαρίων και διαθέτει παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο περισσότερων από 400 ξενοδοχείων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική. Με ιστορία περίπου 30 ετών στον κλάδο της φιλοξενίας, δραστηριοποιείται σε διαφορετικά στάδια του επενδυτικού κύκλου των ακινήτων, από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μέχρι την ανακεφαλαιοποίηση και την πώληση περιουσιακών στοιχείων. Η εταιρεία έχει αναπτύξει παρουσία τόσο σε lifestyle ξενοδοχειακά concepts όσο και στη διαχείριση μονάδων διεθνών brands και ανεξάρτητων ξενοδοχείων και resorts, ενώ συνεργάζεται με μεγάλους ιδιοκτήτες ακινήτων και διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο των 9,9 εκατ. ευρώ έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά και διαιρείται σε 9,9 εκατ. κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία. Άμεσος και μοναδικός μέτοχος της Zafolia BidCo, όπως προκύπτει από το καταστατικό, είναι η Zafolia HoldCo, με έδρα το Παρίσι. Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Zafolia HoldCo ανέλαβε ο William Graham Rumble. Στο τριμελές ΔΣ συμμετέχουν επίσης η Έρνα Κρητικού και η Ευαγγελία Τσίλου. Καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία της εισόδου του διεθνούς ομίλου στην Ελλάδα είχε ο Nicholas Mellis, Vice President, Acquisitions της Highgate, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια εργάστηκε συστηματικά για τη διερεύνηση των κατάλληλων επενδυτικών κινήσεων.

Η Mazal Holdings

Είχαμε καιρό να ακούσουμε νέα από τον πολυσχιδή επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, ο οποίος επανέρχεται στο επιχειρηματικό προσκήνιο με ένα νέο εγχείρημα στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη Mazal Holdings ΑΕ, μία νέα εταιρεία συμμετοχών που συστάθηκε με έδρα την Κηφισιά. Στο νέο σχήμα ο Σάμπυ Μιωνής συμπράττει με τον Νισσίμ Μιωνή, με τους δύο να μοιράζονται εξίσου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Σύμφωνα με το καταστατικό, το αρχικό κεφάλαιο της Mazal Holdings ανέρχεται σε 25.000 ευρώ και διαιρείται σε 2.500 κοινές ονομαστικές μετοχές. Ο Σάμπυ Μιωνής κατέβαλε 12.500 ευρώ, αποκτώντας ποσοστό 50% της εταιρείας, ενώ ισόποση συμμετοχή ανέλαβε και ο Νισσίμ Μιωνή, καταβάλλοντας επίσης 12.500 ευρώ για το υπόλοιπο 50%.

Το αντικείμενο της νέας εταιρείας δίνει και το πρώτο στίγμα για τον προσανατολισμό της. Ως κύρια δραστηριότητα έχουν δηλωθεί οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου, ενώ στις δευτερεύουσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης. Τα ηνία της Mazal Holdings αναλαμβάνει ο Νισσίμ Μιωνή, ο οποίος ασκεί καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου. Ο Σάμπυ Μιωνής συμμετέχει στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο ως μέλος, ενώ τη σύνθεση του τριμελούς ΔΣ συμπληρώνει ο Βίκτωρ Μιωνής.

Η AKTOR Metal

Ένα ακόμη βήμα για την ενεργοποίηση της AKTOR Metal πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση της καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ύψους 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε σε τρεις επιμέρους καταβολές. Η πρώτη, ύψους 3.000 ευρώ, έγινε στις 6 Μαΐου, ακολούθησε ποσό 22.000 ευρώ στις 12 Μαΐου, ενώ η μεγαλύτερη καταβολή, ύψους 275.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε στις 5 Αυγούστου, ολοκληρώνοντας την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου. Και στο τιμόνι της AKTOR Metal βρίσκεται ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος έχει αναλάβει καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου. Αναπληρωτής πρόεδρος είναι ο Αναστάσιος Αρανίτης, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι Ιωάννης Αργυρόπουλος και Κωνσταντίνος-Βασίλειος Αδαμόπουλος.