Η σύμβαση μίσθωσης των ελικοπτέρων Bell, ο «πάγος» του Δημοσίου στην ΑΜΚ και το business plan των ΕΑΣ, η Minos EMI, η Pharmaserve-Lilly και τα 120 εκατ. ευρώ για την Προεδρία της Κυβέρνησης

Η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων

Μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο των δύο μελών του ενός πληρώματος, στο επίκεντρο βρέθηκε και η σύμβαση που είχε υπογράψει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με την AK AVIATION SUPPORT για τη μίσθωση των συγκεκριμένων εναέριων μέσων, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προβλέπει για ζητήματα ασφάλισης και αποζημιώσεων.

Όπως και αναμενόταν η σύμβαση περιλάμβανε ειδικό – εκτενές- κεφάλαιο για την ασφαλιστική κάλυψη των πτητικών επιχειρήσεων. Βάσει των όρων της, η ανάδοχος εταιρεία είχε την υποχρέωση να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που κάλυπτε περιπτώσεις τραυματισμού ή θανάτου, καθώς και ζημιές που ενδεχομένως προκαλούνταν σε τρίτους κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Το ασφαλιστήριο κατατέθηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατά την υπογραφή της σύμβασης, ενώ προβλέφθηκε ρητά ότι καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της δεν μπορούσε να τροποποιηθεί ούτε να περιοριστεί ως προς το εύρος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Παράλληλα, η σύμβαση όριζε ότι, εφόσον μετά την προβλεπόμενη διερεύνηση διαπιστωνόταν πως ένα περιστατικό συνδεόταν με πράξεις ή παραλείψεις που θεμελίωναν αστική ευθύνη, το Ελληνικό Δημόσιο διατηρούσε το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση από την ανάδοχο εταιρεία ή από τυχόν υπεργολάβο της για τραυματισμούς, θανάτους ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, προβλεπόταν ότι καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης έπρεπε να βρίσκεται σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να καλύπτει τόσο τους επιβαίνοντες όσο και τρίτους, ενώ σε ισχύ όφειλαν να παραμένουν και το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας των ελικοπτέρων, καθώς και όλες οι άδειες και τα πιστοποιητικά των χειριστών και των τεχνικών συντήρησης.

Στους όρους της σύμβασης αναφερόταν ακόμη ότι η ευθύνη για την εκτέλεση των πτήσεων ανήκε στον αερομεταφορέα που επιχειρούσε με τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, ο οποίος είχε και την υποχρέωση να διατηρεί σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Πέραν της ασφαλιστικής κάλυψης, η ανάδοχος εταιρεία είχε αναλάβει την υποχρέωση να εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων, με στόχο την προστασία του προσωπικού της, των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος και κάθε άλλου προσώπου που συμμετείχε στις επιχειρήσεις.

Να ξεκαθαρισθεί πως η σύμβαση δεν περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για το ενδεχόμενο σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων που επιχειρούν στην ίδια αποστολή. Ρυθμίζει τις γενικές υποχρεώσεις σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων, την ασφαλιστική κάλυψη και την αστική ευθύνη, χωρίς να εξειδικεύει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε ένα τέτοιο ιδιαίτερο περιστατικό. Τέλος, παρότι η σύμβαση προβλέπει την υποχρεωτική ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν προκύπτουν από το κείμενο της τα ποσά των ασφαλιστικών καλύψεων ή οι όροι αποζημίωσης που ισχύουν για τα πληρώματα και τους δικαιούχους τους. Δεδομένου ότι όλα είναι συμβατοποιημένα θεωρούμε πως θα γίνουν γνωστά σε δεύτερο χρόνο.

Αρνητικά μηνύματα

Αρνητικά μηνύματα από τους εκπροσώπους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας έλαβε η Διοίκηση των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Ενδεικτικό του κλίματος θεωρείται και το γεγονός ότι ο CEO των ΕΑΣ, Χριστόφορος Μπουτσικάκης δεν παρέστη στη συνέλευση, την οποία «συντόνισε» ο πρόεδρος της εταιρείας, Θανάσης Τσιόλκας.

Όπως πληροφορηθήκαμε, η πρώτη ένσταση του Δημοσίου αφορούσε στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 9,5 εκατ. ευρώ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκρινε ότι το σχετικό αίτημα των ΕΑΣ δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένο και ζήτησε να κατατεθούν συμπληρωματικά στοιχεία πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.

Η δεύτερη ένσταση αφορούσε στο νέο δεκαετές Στρατηγικό και Επιχειρηματικό Σχέδιο των ΕΑΣ, το οποίο εκπονήθηκε από την EY-Parthenon, τον συμβουλευτικό βραχίονα στρατηγικής της Ernst & Young. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου ζήτησαν την κατάρτιση συνοπτικού ενημερωτικού σημειώματος που να αποτυπώνει με σαφήνεια τις βασικές παραδοχές και τις προβλέψεις του πολυσέλιδου σχεδίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στο μοντέλο δημιουργίας κοινών επιχειρήσεων (Joint Ventures) με άλλους επιχειρηματικούς ομίλους όσο και στις παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίζεται το βασικό σενάριο. Το τελευταίο προβλέπει ότι η αξία των ταμειακών ροών θα διαμορφωθεί στα 105,3 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 135% σε σχέση με το σημερινό επίπεδο, ενώ τα συνολικά κέρδη προ φόρων σε ορίζοντα δεκαετίας εκτιμώνται στα 272,6 εκατ. ευρώ, με περιθώριο κέρδους 39%. Παρότι στελέχη της EY-Parthenon συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση προκειμένου να παρουσιάσουν το σχέδιο και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες αρκετά από τα ζητήματα που τέθηκαν από τους εκπροσώπους του Δημοσίου δεν έλαβαν επαρκείς απαντήσεις. Η εικόνα αυτή αξιολογήθηκε ως ένδειξη ανεπαρκούς προετοιμασίας.

Το τρίτο ζήτημα που προκάλεσε επιφυλάξεις αφορούσε στην απορρύπανση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των εγκαταστάσεων των ΕΑΣ στο Λαύριο. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου έκριναν ότι η προκαταρκτική εκτίμηση που εκπόνησε το Ινστιτούτο Αειφόρου Διαχείρισης των Υδάτων και Δικαίου του Νερού του EPLO, βασιζόμενη κυρίως σε επιστημονικά δεδομένα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συμπληρωματικά του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παραμένει υπερβολικά γενική ως προς τη μεθοδολογία και το εύρος των παρεμβάσεων. Η μελέτη ανεβάζει το εκτιμώμενο κόστος της απορρύπανσης έως και τα 29,15 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση που έγινε για το κατά πόσο υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ευρύτερη περιοχή από τη συγκέντρωση εκρηκτικών υλών στις εγκαταστάσεις του Λαυρίου. Πηγές αναφέρουν ότι σε σχετική ερώτηση εκπροσώπου του Δημοσίου συνεργάτης του κ. Μπουτσικάκη απάντησε πως δεν υφίσταται κίνδυνος. Θα αναμένουμε τα επίσημα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης για να διαπιστώσουμε εάν πράγματι δόθηκε αυτή η απάντηση. Υπενθυμίζουμε πως η έκθεση που παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση καταγράφει, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη δέκα δεξαμενών καθίζησης ιλύος στον χώρο της αυλής των οξέων, οι οποίες εκτιμάται ότι περιέχουν περίπου 50 τόνους στερεοποιημένης εκρηκτικής ιλύος. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα δειγματοληψιών στις πέντε από τις δέκα δεξαμενές, οι συγκεντρώσεις TNT στα ανώτερα στρώματα της ιλύος ενδέχεται να φθάνουν το 20%-25% κατά βάρος. Η προκαταρκτική αξιολόγηση εκτιμά ότι στα βαθύτερα στρώματα, κάτω από το ένα μέτρο, η περιεκτικότητα μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερη, με τη μέση συγκέντρωση να ενδέχεται να υπερβαίνει ακόμη και το 30%. Αναρωτιόμαστε, εάν αυτό δεν συνιστά κίνδυνο τότε, τί συνιστά ;

Κατά τις πληροφορίες της στήλης, οι εκπρόσωποι του Δημοσίου διαπίστωσαν ελλιπή προετοιμασία της διοίκησης των ΕΑΣ και στο ζήτημα της ρύθμισης του δανείου που είχε λάβει η εταιρεία από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το οποίο σήμερα διαχειρίζεται η PQH. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξακολουθεί να αναζητείται φόρμουλα διευθέτησης της οφειλής, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τον servicer δεν έχουν σημειώσει την απαιτούμενη πρόοδο.

Υπό το βάρος των εκκρεμοτήτων αυτών, η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε οριστικές αποφάσεις για τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η εξέτασή τους παραπέμφθηκε στη νέα Γενική Συνέλευση των μετόχων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

Ειδικό πρόγραμμα 120 εκατ. ευρώ

Με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε το νέο Ειδικό Πρόγραμμα της Προεδρίας της Κυβέρνησης για την περίοδο 2026-2030, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων και δράσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία του κυβερνητικού έργου, την ασφάλεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πολιτική προστασία, την καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη. Οι παρεμβάσεις θα καλύψουν ολόκληρη την επικράτεια και δυνητικοί δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, η Προεδρία της Κυβέρνησης, οι υπηρεσίες της, το Εθνικό Τυπογραφείο, αλλά και το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.). Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού κατευθύνεται στην ενίσχυση της ασφάλειας, για την οποία προβλέπονται 25,7 εκατ. ευρώ, ενώ 21 εκατ. ευρώ διατίθενται για δράσεις προώθησης της ισότητας και των δικαιωμάτων. Επιπλέον, 15 εκατ. ευρώ προβλέπονται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 12,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών, 10,75 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών και τεχνολογιών πληροφορικής, 10,63 εκατ. ευρώ για τεχνική βοήθεια και 9,6 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Προβλέπονται ακόμη 7,08 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις πράσινης ανάπτυξης, 3,7 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και μικρότερα κονδύλια για δράσεις κυβερνοασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης, καινοτομίας, πρόληψης κινδύνων και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

H Minos EMI

Αύξηση του κύκλου εργασιών και βελτίωση της κερδοφορίας κατέγραψε η Minos EMI στη χρήση 2025. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 24,1 εκατ. ευρώ, έναντι 19,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 23%, εξέλιξη που αποδίδεται στην ενίσχυση των πωλήσεων μουσικού περιεχομένου, κυρίως μέσω ψηφιακών πλατφορμών και υπηρεσιών streaming. Η εταιρεία εμφάνισε παράλληλα σημαντική άνοδο της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,12 εκατ. ευρώ, έναντι 1,58 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,26 εκατ. ευρώ, από 1,53 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στην έκθεση διαχείρισης, η διοίκηση επισημαίνει ότι η ελληνική δισκογραφική αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της ψηφιακής μουσικής, ωστόσο η εταιρεία διατηρεί ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγορά, αξιοποιώντας το εκτεταμένο μουσικό της ρεπερτόριο και ενισχύοντας τις συνεργασίες της με ψηφιακές πλατφόρμες και δημιουργούς περιεχομένου. Ακόμη, αναφέρει ότι συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη του καταλόγου της, στην προώθηση νέων καλλιτεχνών και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της μουσικής ψυχαγωγίας. Τέλος, για τη χρήση 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε τη διανομή μερίσματος ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Η Pharmaserve-Lilly

Αισθητή βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε η Pharmaserve-Lilly κατά τη χρήση του 2025. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 217,38 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 64,24% σε σχέση με το 2024, όταν είχε διαμορφωθεί στα 132,35 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 15,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 47,01% σε ετήσια βάση. Η Pharmaserve-Lilly παρουσίασε επίσης σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής της κερδοφορίας, καθώς τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 29,73% και διαμορφώθηκαν σε 48,94 εκατ. ευρώ, έναντι 37,72 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,32 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 50,62% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε ταχύτερα από τις πωλήσεις (78% έναντι 64%), ενώ τα λοιπά έξοδα και ζημιές σχεδόν διπλασιάστηκαν, καταγράφοντας αύξηση 99,3% σε σχέση με το 2024. Τέλος, η Διοίκηση της Pharmaserve-Lilly πρότεινε τη διανομή του 80% των καθαρών κερδών της χρήσης ως μέρισμα, ποσοστό που αντιστοιχεί σε ποσό 12,4 εκατ. ευρώ.

ΟΤΕ: Στην BuyIn έως το 2033

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ενέκρινε την παράταση της συμμετοχής του στη διεθνή κοινοπραξία προμηθειών BuyIn SA έως το 2033. Η BuyIn, που έχει συσταθεί από τις Deutsche Telekom και Orange, έχει ως αντικείμενο τη διενέργεια κοινών προμηθειών για λογαριασμό των δύο ομίλων και των συνδεδεμένων εταιρειών τους, με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και ευνοϊκότερων εμπορικών όρων. Η υφιστάμενη συμφωνία, η οποία είχε υπογραφεί το 2012, θα παραταθεί σε τρεις διαδοχικές περιόδους: έως τις 17 Ιουνίου 2027, στη συνέχεια από τις 18 Ιουνίου 2027 έως τις 17 Ιουνίου 2030 και, τέλος, από τις 18 Ιουνίου 2030 έως τις 17 Ιουνίου 2033. Σύμφωνα με την αξιολόγηση που παρουσιάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, η συμμετοχή του ΟΤΕ στο κοινό σχήμα προμηθειών έχει αποφέρει τεκμηριωμένες εξοικονομήσεις κόστους ύψους περίπου 8,11 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024-2026. Τέλος, εκτιμάται ότι θα προκύψουν πρόσθετα οικονομικά οφέλη τα επόμενα χρόνια, μέσω των χαμηλότερων τιμών προμήθειας και της βελτίωσης των εμπορικών όρων που επιτυγχάνονται χάρη στη συγκέντρωση της αγοραστικής δύναμης των συμμετεχόντων ομίλων.

Η DBC Corporate Advisory

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε η DBC Corporate Advisory, σηματοδοτώντας τη νέα φάση της εταιρείας μετά την ένταξή της στην Parnon Holdings, τη νεοσύστατη εταιρεία συμμετοχών του Γιάννη Σάκκαρη. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DBC Corporate Advisory ανέλαβε ο Γιάννης Σάκκαρης, ενώ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν επίσης οι Αλέξανδρος Βάσσος, Αναστάσιος Ζαγοριανός, Αλέξανδρος Τριανταφυλλάκης και Παρασκευάς Γερονικολός. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 27 Ιουλίου 2031. Η αλλαγή στη διοίκηση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του τομέα υπηρεσιών επιδοτούμενων έργων και του τομέα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών από τη Diadikasia Business Consulting. Οι δύο αυτοί κλάδοι μεταφέρθηκαν στη DBC Corporate Advisory, η οποία απέκτησε πλέον αυτόνομη εταιρική υπόσταση, μαζί με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που τους αφορούν. Η DBC Corporate Advisory αντιστοιχούσε περίπου στο 7% του κύκλου εργασιών της Diadikasia Business Consulting και πλέον αποτελεί θυγατρική της Parnon Holdings, η οποία απέκτησε το σύνολο της εταιρείας. Tο τίμημα που κατέβαλε η Parnon Holdings στον Γιώργο Πουλόπουλο και στους συνεργάτες του για την εξαγορά της DBC Corporate Advisory διαμορφώθηκε κοντά στα 2 εκατ. ευρώ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέρος της χρηματοδότησης της συναλλαγής προήλθε μέσω τραπεζικού δανεισμού από την Optima Bank.

iKnowHow: Σε απόσχιση ο κλάδος Άμυνας

Σε διαδικασία απόσχισης του κλάδου Άμυνας προχωρά η iKnowHow του πολυπράγμονα Γρηγόρη Κουτσικάρη. Ο υπό απόσχιση κλάδος αφορά στις δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα της Άμυνας, περιλαμβάνοντας την ανάπτυξη, παραγωγή, συναρμολόγηση, τροποποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη αμυντικών συστημάτων και συστημάτων αμυντικής βιομηχανίας, εξαιρουμένων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών. Μαζί με τη δραστηριότητα μεταφέρονται όλα τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις του κλάδου. Με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Απριλίου 2026, το σύνολο του ενεργητικού του κλάδου αποτιμήθηκε σε 2,64 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις ανέρχονται σε περίπου 2,13 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση του κλάδου εκτιμήθηκε σε 502.120,99 ευρώ, χωρίς να απαιτηθούν αναπροσαρμογές στις λογιστικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά τη διαδικασία αποτίμησης.

Η Attica Group

Στην υλοποίηση ενδοομιλικής αναδιοργάνωσης προχωρά η Attica Group, μέσω της μερικής διάσπασης κλάδου της Blue Star Ferries και της απορρόφησής του από τη Superfast Ferries. Ο υπό μεταβίβαση κλάδος περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που συνδέονται με την εκμετάλλευση του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου Lefka Ori, καθώς και τις προκαταβολές που έχουν καταβληθεί για δύο νέα πλοία τύπου E-Flexer, για τα οποία έχει συναφθεί συμφωνία μακροχρόνιας ναύλωσης με δικαίωμα αγοράς. Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης, η εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού του κλάδου ανέρχεται σε 57,88 εκατ. ευρώ και των υποχρεώσεων σε 2,30 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η καθαρή θέση του μεταβιβαζόμενου κλάδου να διαμορφώνεται σε 55,58 εκατ. ευρώ. Η συνολική αυτή αξία θα καλυφθεί μέσω της έκδοσης 5.058.832 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Superfast Ferries, με τιμή διάθεσης 10,9875 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό, 50,59 εκατ. ευρώ θα ενισχύσουν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και περίπου 5 εκατ. ευρώ θα καταχωριστούν ως διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.