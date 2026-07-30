Η Metlen, το γάλλιο και η χρηματοδότηση των 117,7 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς και τα αυξημένα NPEs, η NBG Pay, η Diadikasia, οι ζημίες της Lyktos Holding, η Louis Vuitton Ελλάς, οι Εκδόσεις Πατάκη και το θετικό 2026

Η στρατηγική επένδυση της Metlen στο γάλλιο.

Δύο εξελίξεις που συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική επένδυση της Metlen στο γάλλιο συνέπεσαν χρονικά χθες. Την ίδια ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε μακροπρόθεσμη συμφωνία για τη διάθεση περίπου του 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου από τη νέα μονάδα που σχεδιάζει στην Ελλάδα σε κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο χρηματοδοτικής στήριξης της επένδυσης, συνολικού ύψους περίπου 117,7 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω υπουργική απόφαση εντάσσει την επένδυση της Metlen στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» που χρηματοδοτούνται συνδυαστικά από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Το συνολικό πακέτο στήριξης διαμορφώνεται σε 117,67 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 91,51 εκατ. ευρώ αφορούν επιχορήγηση, ενώ επιπλέον 26,16 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε φορολογική απαλλαγή. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ το σκέλος των φοροαπαλλαγών θα επιβαρύνει τα δημόσια έσοδα. Η χρηματοδότηση απλώνεται σε βάθος χρόνου. Για το 2026 προβλέπονται 16,13 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 20,6 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Το 2027 θα ακολουθήσουν 30,91 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το 2028 ακόμη 23,87 εκατ. ευρώ από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Το φορολογικό σκέλος μεταφέρεται στην τριετία 2029-2031, με εκτιμώμενη απώλεια εσόδων περίπου 8,72 εκατ. ευρώ για κάθε έτος. Υπενθυμίζεται πως η Metlen έχει ήδη εξασφαλίσει για το project από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδότηση ύψους 90 εκατ. ευρώ.

Πόσο μπορεί να αποδώσει

Η χρηματοδότηση, ωστόσο, είναι μόνο η μία πλευρά της επένδυσης. Η άλλη αφορά την τιμή διάθεσης του γαλλίου και, κατ’ επέκταση, την κερδοφορία που μπορεί να αποφέρει στη Metlen. Η συμφωνία για περίπου το 25% της ετήσιας παραγωγής αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι όροι και η τιμολόγηση παραμένουν εμπιστευτικοί. Χθες, η τιμή του γαλλίου διαμορφωνόταν κοντά στα 274 δολάρια ανά κιλό, προσφέροντας ένα ενδεικτικό σημείο αναφοράς, αν και όχι άμεσα συγκρίσιμο με ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο.

Με την παγκόσμια παραγωγή να υπολογίζεται σε περίπου 750 τόνους ετησίως, οι 50 τόνοι που σχεδιάζει να παράγει η Metlen αντιστοιχούν περίπου στο 6,7% αυτού του όγκου. Το γάλλιο της ελληνικής μονάδας, καθαρότητας 99,99%, απευθύνεται σε μια μικρή αλλά στρατηγικής σημασίας αγορά, με εφαρμογές στους ημιαγωγούς, τις τηλεπικοινωνίες, τα φωτοβολταϊκά, την τεχνητή νοημοσύνη και την άμυνα, ενώ η παγκόσμια παραγωγή παραμένει έντονα συγκεντρωμένη στην Κίνα.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι επομένως σε ποια τιμή «κλείδωσε» η Metlen το πρώτο 25% της παραγωγής και πόσο αυτή απέχει από τις αρχικές παραδοχές του επενδυτικού σχεδίου. Η απάντηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς παραμένει προς διάθεση το υπόλοιπο 75%. Εάν τα συμβόλαια συναφθούν σε υψηλότερες τιμές από εκείνες που είχαν αρχικά ενσωματωθεί στον σχεδιασμό, το γάλλιο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντικά μεγαλύτερη πηγή κερδοφορίας για τη Metlen.

Πειραιώς: Τα βλέμματα στην γεωπολιτική αβεβαιότητα

Τα αποτελέσματα εξαμήνου της Πειραιώς αφήσαν θετικές εντυπώσεις, καθώς οι βασικές γραμμές εσόδων ξεπέρασαν τις προσδοκίες και οδήγησαν σε αναβάθμιση επιμέρους στόχων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 509 εκατ. ευρώ, πάνω από το consensus των 489 εκατ. ευρώ, οδηγώντας τον ετήσιο στόχο στα 2 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο στόχος προμηθειών αυξήθηκε στα 850 εκατ. ευρώ, αν και μέρος της ισχυρής επίδοσης του τριμήνου ήταν έκτακτο. Ωστόσο, ο CEO της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου, κράτησε χθες χαμηλά τον πήχη για τα κέρδη ανά μετοχή, επικαλούμενος τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και μεταθέτοντας πιθανή αναθεώρηση για μετά το τρίτο τρίμηνο 2026. Το σημείο που απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή είναι το κόστος κινδύνου, το οποίο αυξήθηκε στις 59 μονάδες βάσης από 32 μονάδες βάσης, λόγω και της επίπτωσης από δάνεια του νόμου Κατσέλη και της αναθεώρησης των μακροοικονομικών σεναρίων. Τα NPEs αυξήθηκαν επίσης κατά περίπου 80 εκατ. ευρώ, εξαιτίας αναταξινόμησης ενός επιχειρηματικού δανείου (!). Εάν έχουμε μεγαλύτερο κύκλο αύξησης επιτοκίων, από τον αναμενόμενο, η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη: το υψηλότερο επιτοκιακό περιβάλλον μπορεί να στηρίξει τα έσοδα, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τον πιστωτικό κίνδυνο. Έτσι, το βασικό χρηματιστηριακό trade-off μετατοπίζεται έτσι από το NII στην ποιότητα ενεργητικού.

Ο ΟΤΕ και ο τζίρος της χονδρικής

Μια μεγάλη «τρύπα» στον τζίρο της χονδρικής δείχνουν τα αποτελέσματα του ΟΤΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Μέσα σε έναν χρόνο, τα έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μειώθηκαν κατά περίπου 120 εκατ. ευρώ, πέφτοντας στα 180,3 εκατ. ευρώ από 300,7 εκατ. ευρώ πέρυσι. Πρόκειται για πτώση 40% και, με διαφορά, για τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή στις βασικές πηγές εσόδων του Ομίλου. Πίσω από αυτή τη «βουτιά» βρίσκεται κυρίως μια δραστηριότητα από την οποία ο ΟΤΕ επιλέγει σταδιακά να αποχωρήσει. Πρόκειται για τη διεθνή κίνηση χονδρικής, δηλαδή τη διακίνηση τηλεπικοινωνιακής κίνησης για λογαριασμό άλλων παρόχων. Ο μεγάλος όγκος της έφερνε σημαντικό τζίρο, αλλά σχεδόν καθόλου κέρδος. Γι’ αυτό και η εταιρεία προχωρά στην κατάργηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, γνωρίζοντας ότι μαζί τους θα χαθεί και ένα σημαντικό κομμάτι εσόδων. Και η «βουτιά» δεν τελειώνει εδώ. Ο ίδιος ο ΟΤΕ αναφέρει ότι η υποχώρηση της διεθνούς χονδρικής θα συνεχιστεί και το 2027.

Το δεύτερο μέτωπο βρίσκεται μέσα στην Ελλάδα. Οι ανταγωνιστές αναπτύσσουν τα δικά τους δίκτυα οπτικών ινών και αυτό περιορίζει σε έναν βαθμό την ανάγκη τους να αγοράζουν υπηρεσίες χονδρικής από τον ΟΤΕ. Η εταιρεία παραδέχεται ότι τα εγχώρια έσοδα χονδρικής εξακολουθούν να πιέζονται από την ανάπτυξη υποδομών FTTH των άλλων παρόχων και από τις γενικότερες αλλαγές στην αγορά.Υπάρχει, ωστόσο, και η άλλη πλευρά της εικόνας. Όσο μεγαλώνει το δίκτυο οπτικών ινών του ΟΤΕ, τόσο περισσότεροι ανταγωνιστές το χρησιμοποιούν για να εξυπηρετούν τους δικούς τους πελάτες. Το 48% των συνδρομητών FTTH του ανταγωνισμού βρίσκεται πλέον πάνω σε υποδομές του ΟΤΕ, από 46% έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ οι νέες συνδέσεις χονδρικής FTTH έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ. Για να μην δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις, η απώλεια περίπου 120 εκατ. ευρώ από τη χονδρική δεν βύθισε τον συνολικό τζίρο του Ομίλου. Αντίθετα, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,5%, στα 1,715 δισ. ευρώ, καθώς άλλες δραστηριότητες κάλυψαν το κενό. Ξεχώρισαν τα «system solutions», όπου τα έσοδα εκτινάχθηκαν κατά 64,3%, αλλά και η κινητή, που σημείωσε άνοδο 3,8%.

Diadikasia: Κέρδη 9,1 εκατ. ευρώ το 2025

Ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε η Diadikasia Business Consulting το 2025, με την εταιρεία να εμφανίζει αυξημένο κύκλο εργασιών και λειτουργική κερδοφορία. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 29,27 εκατ. ευρώ, έναντι 28,27 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 3,5%. Ακόμη ισχυρότερη ήταν η εικόνα σε επίπεδο κερδοφορίας. Τα EBITDA ενισχύθηκαν στα 14,28 εκατ. ευρώ, έναντι 13,34 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 12,17 εκατ. ευρώ, από 12,88 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της Diadikasia ανήλθαν σε 9,11 εκατ. ευρώ, έναντι 9,98 εκατ. ευρώ το 2024. Στο τέλος του 2025, το σύνολο του ενεργητικού είχε αυξηθεί στα 61,14 εκατ. ευρώ, έναντι 22,37 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 21,24 εκατ. ευρώ, από 11,93 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 9,32 εκατ. ευρώ, έναντι 5,01 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

NBG Pay: Στα 131,5 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025

Αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά χαμηλότερη κερδοφορία κατέγραψε η NBG Pay το 2025, σε μια χρονιά κατά την οποία η αξία των συναλλαγών πληρωμών που διαχειρίστηκε έφθασε τα 15,4 δισ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 131,51 εκατ. ευρώ, από 120,43 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 9,2%. Μετά το κόστος διατραπεζικών συναλλαγών, τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 43,72 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,6% από 40,25 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν στα 6,52 εκατ. ευρώ από 7,28 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 10,5%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 6,09 εκατ. ευρώ, έναντι 6,76 εκατ. ευρώ το 2024, χαμηλότερα κατά 10%. Τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν σε 2,38 εκατ. ευρώ από 3,06 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 22,3%. Στο τέλος του 2025, τα ίδια κεφάλαια της NBG Pay ανέρχονταν σε 307,57 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 41,56 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 391,2 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως η NBG Pay ελέγχεται κατά 51% από την EVO Payments International Greece Holdings, του ομίλου Global Payments, ενώ η Εθνική Τράπεζα διατηρεί ποσοστό 49%.

Η Νέα Αττική Οδός Λειτουργία

Κύκλο εργασιών 11,8 εκατ. ευρώ και ζημιές 9,86 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2025 η Νέα Αττική Οδός Λειτουργία, η εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία της Αττικής Οδού. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 20,25 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε μικτές ζημιές 8,44 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 9,97 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού έκλεισε στα 19,79 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις στα 20,19 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια να παραμένουν αρνητικά κατά 401 χιλ. ευρώ. Μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 11 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το μετοχικό κεφάλαιο στα 12 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία άντλησε χρηματοδότηση μέσω ομολογιακών δανείων από τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ. Η κεφαλαιακή ενίσχυση συνεχίστηκε το 2026, με άντληση επιπλέον 6 εκατ. ευρώ από τα υφιστάμενα ομολογιακά δάνεια και νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 8 εκατ. ευρώ.

Η Lyktos Holding

Ζημιές 1,52 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2025 η Lyktos Holding του Μιχάλη Σάλλα, έναντι ζημιών 1,46 εκατ. ευρώ το 2024. Τα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 463,7 χιλ. ευρώ. Στο τέλος της χρήσης, το ενεργητικό της Lyktos Holding ανερχόταν σε 22,98 εκατ. ευρώ, από 24,63 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν στα 7,49 εκατ. ευρώ, από 9,01 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 15,49 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει ακίνητα αναπόσβεστης αξίας 7,47 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου ανερχόταν σε 3,2 εκατ. ευρώ. Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Lyktos Holding περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, συμμετοχές στην Curity Pharma (με ποσοστό 37,49%), στην Lyktos Finance Investment (100%), στην Lyktos Energy (51%) και στην DS Education Holdings (49%). Κατά το 2025 η εταιρεία διέγραψε από τις συμμετοχές της τη Σεμέλη Αγροτική Οινοποιητική, αξίας κτήσης περίπου 5,98 εκατ. ευρώ.

Η Louis Vuitton Ελλάς

Η Louis Vuitton Ελλάς κατέγραψε το 2025 υποχώρηση πωλήσεων και κερδοφορίας σε σύγκριση με το 2024. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της Louis Vuitton Ελλάς διαμορφώθηκε σε 72,79 εκατ. ευρώ, έναντι 77,81 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση 6,46%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 14,36 εκατ. ευρώ, από 17,62 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας πτώση 18,5%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν κατά 20,6%, στα 18,50 εκατ. ευρώ από 23,30 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων διαμορφώθηκε σε 25,52%, έναντι 29,94% το 2024, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους υποχώρησε σε περίπου 19,7%, από 22,6%. Στο τέλος του 2025, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 14,90 εκατ. ευρώ, έναντι 14,99 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 22,21 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μειώθηκαν κατά 39,4%, στα 12,78 εκατ. ευρώ από 21,08 εκατ. ευρώ. Η Louis Vuitton διατηρεί τέσσερα σημεία πώλησης στην Ελλάδα, δύο στην Αθήνα και από ένα στη Μύκονο και το Costa Navarino. Για το 2026, η διοίκηση της Louis Vuitton Ελλάς εκτιμά ότι οι οικονομικές επιδόσεις θα κινηθούν περίπου στα επίπεδα της χρήσης 2025.

Οι Εκδόσεις Πατάκη

Με αυξημένο κύκλο εργασιών, αλλά αισθητή υποχώρηση της κερδοφορίας, έκλεισε το 2025 για τις Εκδόσεις Πατάκη, με τη διοίκηση να εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για την πορεία της τρέχουσας χρήσης, παρά τις πιέσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται στην αγορά. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 13,64 εκατ. ευρώ, έναντι 13,36 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,14%. Η βελτίωση των πωλήσεων, ωστόσο, δεν πέρασε στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων, καθώς το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 2,65%, στα 6,77 εκατ. ευρώ από 6,96 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 293,8 χιλ. ευρώ, από 519,2 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, μειωμένα κατά 43,41%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση των πωλήσεων. Από τα συνολικά έσοδα των 13,64 εκατ. ευρώ, τα 8,61 εκατ. ευρώ προήλθαν από πωλήσεις εμπορευμάτων, τα 4,87 εκατ. ευρώ από βιομηχανική δραστηριότητα και περίπου 162 χιλ. ευρώ από παροχή υπηρεσιών. Η εγχώρια αγορά παρέμεινε κυρίαρχη, συνεισφέροντας 13,04 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις σε ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες ανήλθαν σε περίπου 598 χιλ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το 2026, η διοίκηση αναγνωρίζει ότι η αγορά εμφανίζει πτωτικές τάσεις, εκτιμά όμως ότι οι πωλήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο, κυρίως βιβλίων προς το υπουργείο Παιδείας, μπορούν να αντισταθμίσουν μέρος των απωλειών. Σύμφωνα δε με τη διοίκηση της εταιρείας, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 δημιουργούν προσδοκίες ότι η ικανοποιητική πορεία των πωλήσεων της τελευταίας πενταετίας μπορεί να συνεχιστεί.