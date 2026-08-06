Νέα συρρίκνωση του σχολικού χάρτη στα Δωδεκάνησα, τα 7 Δημοτικά και τα 4 Νηπιαγωγεία που θα μείνουν κλειστά φέτος.

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 θα βρει τα Δωδεκάνησα με 11 σχολεία Πρωτοβάθμιας λιγότερα καθώς η υπογεννητικότητα βάζει «λουκέτο» σε 7 Δημοτικά και τα 4 Νηπιαγωγεία. Η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού, σε συνδυασμό με τη μείωση των γεννήσεων και τη μετακίνηση οικογενειών προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα, έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε αντίστοιχες αποφάσεις αναστολής λειτουργίας μικρών σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με την απόφαση, σε αναστολή λειτουργίας τίθενται 7 Δημοτικά Σχολεία όπου ο αριθμός των μαθητών δεν επαρκεί για τη συνέχιση της λειτουργίας τους αλλά και 4 Νηπιαγωγεία λόγω πολύ μικρού αριθμού παιδιών. Με αυτά τα δεδομένα ο φετινός χάρτης των σχολικών μονάδων των Δωδεκανήσων θα είναι συρρικνωμένος σε σχέση με τα περσινά δεδομένα.

Η λίστα με τα σχολεία που βάζουν προσωρινά λουκέτο στα Δωδεκάνησα