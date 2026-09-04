Οι δόσεις που έληξαν ή λήγουν μέσα στο διάστημα της παράτασης δεν χάνονται, αλλά μεταφέρονται μετά το τέλος του υφιστάμενου προγράμματος ρύθμισης.

Φορολογικές διευκολύνσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματίες της Λέσβου που έχουν υποστεί οικονομική ζημία από την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού προβλέπει νέα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ρύθμιση αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριών ή στην παραγωγή οπληφόρων ζώων για σφαγή στη Λέσβο και επηρεάστηκαν από τα κτηνιατρικά μέτρα που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της νόσου. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η επιζωοτία του αφθώδους πυρετού εντοπίζεται στο νησί από τις 15 Μαρτίου 2026, προκαλώντας σοβαρή διατάραξη της οικονομικής δραστηριότητας των συγκεκριμένων κλάδων. Με τη νέα απόφαση, οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς την ΑΑΔΕ, οι οποίες έληξαν ή λήγουν από τις 15 Μαρτίου 2026 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Παράλληλα, αναστέλλεται μέχρι την ίδια ημερομηνία η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που ήταν ήδη βεβαιωμένες κατά την 15η Μαρτίου 2026.

Ανάλογη προστασία προβλέπεται και για τις οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα. Η αναστολή καλύπτει φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που ήταν ληξιπρόθεσμα στις 15 Μαρτίου 2026, ενώ για το διάστημα έως το τέλος του έτους δεν θα υπολογίζονται τόκοι, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για όσους έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής. Οι δόσεις που έληξαν ή λήγουν μέσα στο διάστημα της παράτασης δεν χάνονται, αλλά μεταφέρονται μετά το τέλος του υφιστάμενου προγράμματος ρύθμισης. Η συνολική διάρκεια της ρύθμισης παρατείνεται αντίστοιχα, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η απόφαση προβλέπει επίσης επιστροφή προσαυξήσεων, τόκων ή άλλων επιβαρύνσεων που τυχόν καταβλήθηκαν για τις συγκεκριμένες οφειλές στο διάστημα που καλύπτεται από την αναστολή, έπειτα από αίτηση του φορολογουμένου στην αρμόδια υπηρεσία. Αντίστοιχα, ρυθμίσεις που τυχόν χάθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα μπορούν να αναβιώσουν κατόπιν σχετικής αίτησης.

Σε ό,τι αφορά αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ποσά που έχουν ήδη αποδοθεί από μέτρα που επιβλήθηκαν για τις συγκεκριμένες οφειλές κατά το διάστημα της αναστολής επιστρέφονται στον δικαιούχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ωστόσο, ποσά που καταβλήθηκαν, συμψηφίστηκαν ή παρακρατήθηκαν μέσω αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής δεν επιστρέφονται.

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Για την εφαρμογή των μέτρων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα αποστείλει στην ΑΑΔΕ και στους αρμόδιους ΟΤΑ καταλόγους με τους δικαιούχους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τον ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και, όπου απαιτείται, την ημερομηνία επιβολής των κτηνιατρικών μέτρων.

Όσοι δικαιούνται τις διευκολύνσεις αλλά δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Για τις επιχειρήσεις παραγωγής τυριών και σφάγιων οπληφόρων ζώων στη Λέσβο απαιτείται βεβαίωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από την οποία να προκύπτει τόσο η δραστηριότητά τους όσο και η οικονομική ζημία που υπέστησαν λόγω των κρουσμάτων και των μέτρων αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.