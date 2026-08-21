Τα hedge funds περιόρισαν τις θέσεις τους σε αρκετές εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα hedge funds βρέθηκαν αντιμέτωπα με μία από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών τον Ιούλιο, καθώς η υποχώρηση της δυναμικής του επενδυτικού «στοιχήματος» στην τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσε έντονες ανακατατάξεις στα χαρτοφυλάκιά τους.

Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, η λίστα Hedge Fund VIP, η οποία περιλαμβάνει τις δημοφιλέστερες long τοποθετήσεις των hedge funds, κατέγραψε τον Ιούλιο τη χειρότερη μηνιαία επίδοση σε σύγκριση με τον S&P 500 σε περισσότερα από 20 χρόνια διαθέσιμων στοιχείων.

Ισχυρό de-grossing και περιορισμός της έκθεσης

Παράλληλα, ο Ιούλιος χαρακτηρίστηκε από τη Goldman ως ένας από τους εντονότερους μήνες «de-grossing» της τελευταίας δεκαετίας, καθώς τα funds προχώρησαν σε σημαντική μείωση της συνολικής έκθεσής τους στην αγορά.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της Goldman Sachs, με επικεφαλής τον Ben Snider, επισημαίνουν ότι τα hedge funds περιόρισαν τις θέσεις τους σε αρκετές εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων πολλών κατασκευαστών ημιαγωγών αλλά και των περισσότερων αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί αλλαγή στάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όταν, σύμφωνα με την τράπεζα, τα hedge funds είχαν ουσιαστικά τοποθετηθεί «all in» στην τεχνητή νοημοσύνη. Η κινητικότητα στα χαρτοφυλάκιά τους είχε τότε φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2021, καθώς οι διαχειριστές αύξαναν επιθετικά την έκθεσή τους στις μετοχές που θεωρούνταν οι μεγάλοι κερδισμένοι της AI έκρηξης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα μεγάλα κέρδη του β' τριμήνου

Η στρατηγική αυτή είχε αποδώσει σημαντικά κέρδη κατά το δεύτερο τρίμηνο, όταν η άνοδος της χρηματιστηριακής αγοράς τροφοδοτούνταν σε μεγάλο βαθμό από τις δημοφιλέστερες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης. Η συγκέντρωση των hedge funds στις ίδιες επενδυτικές επιλογές έφτασε μάλιστα σε επίπεδα-ρεκόρ, σύμφωνα με τη Goldman Sachs.

Ενδεικτικό της κυριαρχίας του τεχνολογικού κλάδου ήταν το γεγονός ότι 14 από τις 20 μετοχές που η Goldman χαρακτηρίζει ως «Rising Stars», δηλαδή εκείνες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση δημοτικότητας μεταξύ των hedge funds, προέρχονταν από την τεχνολογία.

Η εικόνα άρχισε, ωστόσο, να αλλάζει τον Ιούλιο. Η απόδοση των hedge funds, η μόχλευσή τους και οι δημοφιλέστερες long τοποθετήσεις τους παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις παράλληλα με τις μεταβολές στο επενδυτικό αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.