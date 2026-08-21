Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκεται η αβεβαιότητα γύρω από την πολεμική σύγκρουση με το Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά την Παρασκευή, ωστόσο παραμένουν σε τροχιά δεύτερης διαδοχικής εβδομαδιαίας ανόδου, καθώς ο παρατεταμένος πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή και να διατηρεί αυξημένο το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στην αγορά ενέργειας.

Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 86,21 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,62 δολαρίων ή 0,71%, ενώ το Μπρεντ υποχωρεί κατά 0,51 δολάρια ή 0,54%, στα 93,27 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τις πιέσεις στη σημερινή συνεδρίαση, η εικόνα της εβδομάδας παραμένει έντονα ανοδική. Στις προηγούμενες πέντε συνεδριάσεις το Μπρεντ είχε ενισχυθεί περισσότερο από 7% και το αμερικανικό πάνω από 8%, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 24 Ιουλίου.

Αβεβαιότητα γύρω από την πολεμική σύγκρουση

Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκεται η αβεβαιότητα γύρω από την πολεμική σύγκρουση με το Ιράν και, κυρίως, οι επιπτώσεις της στις εξαγωγές πετρελαίου από ορισμένους από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής. Η προσφορά από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ παραμένει υπό πίεση, ενισχύοντας τους φόβους για παρατεταμένη στενότητα στην παγκόσμια αγορά.

Η προηγούμενη ειρηνευτική συμφωνία εξέπνευσε αυτή την εβδομάδα χωρίς να υπάρξει ουσιαστική προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τις πιέσεις προς την Τεχεράνη, απειλώντας με οικονομικά αντίποινα και πρωτοφανή απομόνωση όχι μόνο του Ιράν, αλλά και χωρών που θα προσφέρουν οικονομική ή άλλη στήριξη στην ιρανική πλευρά.

Οι εντάσεις αποτυπώνονται και στις σχέσεις της Τεχεράνης με τις χώρες του Κόλπου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέστειλαν αυτή την εβδομάδα όλες τις χρηματοοικονομικές και οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν μέχρι νεωτέρας, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση του κλίματος στην περιοχή.

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Ιδιαίτερα κρίσιμη για τις αγορές παραμένει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Η ναυσιπλοΐα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα, με μόλις εννέα πλοία να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό την Τετάρτη. Πριν από την έναρξη του πολέμου, από τα Στενά περνούσαν ποσότητες πετρελαίου και ενεργειακών προϊόντων που αντιστοιχούσαν περίπου στο ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης.

Ο αποκλεισμός των Στενών από την Τεχεράνη και οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν περιορίσει τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθιστώντας την εξέλιξη της σύγκρουσης καθοριστικό παράγοντα για τις τιμές.