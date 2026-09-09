«Ο κ. Τσίπρας έχει ροπή στο ψέμα», σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη.

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, μετά την απάντηση που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός κληθείς να σχολιάσει την ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη η οποία προκάλεσε συζητήσεις.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ υπογράμμισε πως ο Γιώργος Σιακαντάρης δεν είναι στέλεχος του κόμματος. «Ο κ. Τσίπρας έχει ροπή στο ψέμα», απάντησε το ΠΑΣΟΚ.

«Μόλις ο κ. Σιακαντάρης άρχισε να “μαρτυράει” τη στρατηγική της ΕΛΑΣ για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία… δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν», ανέφερε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

«“Κατέβασαν” μάλιστα το όνομα του από την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου», ανέφερε ακόμα το ΠΑΣΟΚ, παραθέτοντας- «για τον ιστορικό του μέλλοντος»- τρία δημοσιεύματα που περιλαμβάνουν το όνομα του Γιώργου Σιακαντάρη στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Τσίπρας έχει ροπή στο ψέμα.

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Σήμερα μας πληροφόρησε ότι ο συντάκτης της ιδεολογικής του διακήρυξης, Γιώργος Σιακαντάρης, δεν είναι στέλεχος του κόμματος του.

Μόλις ο κ. Σιακαντάρης άρχισε να «μαρτυράει» τη στρατηγική της ΕΛΑΣ για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία… δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν. «Κατέβασαν» μάλιστα το όνομα του από την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου.

Μόνο που η αλήθεια είναι επίμονη και στις 13 Ιουλίου σε δεκάδες ειδησεογραφικά sites αναμεταδίδεται η επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος Τσίπρα. Στους «400 του Τσίπρα» όπως τιτλοφορούν πολλοί δημοσιογράφοι την είδηση, ο κ. Σιακαντάρης φιγουράρει στη θέση 322.

Τι είπε ο Τσίπρας για τον Σιακαντάρη

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι ο Γιώργος Σιακαντάρης «με δική του και δική μου επιλογή» δεν είναι στέλεχος της ΕΛΑΣ, επειδή θέλησε να έχει τη δυνατότητα έκφρασης των προσωπικών απόψεών του.

«Ο κ. Σιακαντάρης είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στη διακήρυξη της ΕΛΑΣ, που συντάχθηκε από πλειάδα διανοουμένων και επιστημόνων, από τρεις διακριτούς χώρους ριζοσπαστικής αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας και πολιτικής οικολογίας, γιατί θέλαμε να συμβολίσουμε τη σύγκλιση των τριών ρευμάτων», σημείωσε αρχικά ο πρώην πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Με δική του και δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της ΕΛΑΣ, δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανά μας. Δεν είναι στέλεχος με δική του και δική μου επιλογή, διότι ο ίδιος θέλησε να έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών του απόψεων χωρίς κάθε φορά να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων. Τα κόμματα, για ανθρώπους που θέλουν να έχουν την ελευθερία της έκφρασης, λειτουργούν πολλές φορές ως δεσμευτικοί μηχανισμοί», συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ο κ. Σιακαντάρης είναι ένας από τους πολλούς διανοούμενους και επιστήμονες που είναι δίπλα μας, είναι στο Ινστιτούτο, δεν είναι στέλεχος της ΕΛΑΣ, δεν πρέπει κάθε φορά που εκφράζει τις απόψεις του- και καλά κάνει- να τον ενοχλείτε για το “αν ρώτησες τον Τσίπρα για να τα πεις αυτά” ή να ενοχλείτε εμάς “αν συμφωνείς ή διαφωνείς με τις απόψεις», κατέληξε.

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