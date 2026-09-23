Το μήνυμα του Ναδάλ στον Μάρεϊ και η απάντηση του Σκωτσέζου.

Ο Ράφα Ναδάλ και ο Άντι Μάρεϊ θα κάνουν… reunion, δέκα χρόνια μετά την τελευταία κόντρα τους στο κορτ, για μια ιδιαίτερη αναμέτρηση στην ακαδημία του Ισπανού θρύλου.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων της ακαδημίας του στη Μαγιόρκα, ο Ναδάλ ετοιμάζει μια μεγάλη γιορτή. Και ο πρώτος προσκεκλημένος που ανακοίνωσε είναι ο Μάρεϊ. Οι δύο τους θα είναι επικεφαλής των Team Rafa και Team Murray, που θα τεθούν αντιμέτωπες στις 3 Οκτωβρίου.

Τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, αλλά ήδη ο Μάρεϊ σήκωσε το… γάντι που του πέταξε ο Ναδάλ και οι δυο τους θα συναντηθούν ξανά στο κορτ για πρώτη φορά έπειτα από δέκα χρόνια.

{https://x.com/rnadalacademy/status/2102715123056206064}

Το μήνυμα του Ναδάλ στον Μάρεϊ

Ο Ράφα Ναδάλ ανάρτησε στα social media βίντεο στο οποίο αφήνει ηχογραφημένο μήνυμα στον Άντι Μάρεϊ. Σημειώνεται ότι αμφότεροι αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση το 2024.

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«Δεν σε πήρα τηλέφωνο γιατί είμαι σίγουρος ότι παίζεις γκολφ και δεν ήθελα να ενοχλήσω», αναφέρει ο Ισπανός θρύλος του τένις και σχολιάζει πως ο Σκωτσέζος προπονείται σχεδόν σαν επαγγελματίας στο γκολφ. «Δεν προπονούμαι όσο εσύ, αλλά πιστεύω ότι ακόμα μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός», συμπληρώνει, προσκαλώντας τον Μάρεϊ σε μια αναμέτρηση γκολφ, αλλά και σε μια κόντρα στον… φυσικό χώρο τους, το κορτ.

«Ίσως μπορείς να φέρεις κάποιους φίλους σου κι εγώ θα φέρω κάποιους δικούς μου και να κάνουμε έναν ομαδικό αγώνα εδώ στην ακαδημία, προκειμένου να γιορτάσουμε τη 10η επέτειο», καταλήγει ο Ναδάλ.

Η απάντηση του Μάρεϊ ήταν άμεση και λακωνική. «Είμαι μέσα», απάντησε, βάζοντας ένα μπαλάκι του τένις και ένα emoji από γήπεδο του γκολφ, για να δείξει ότι αποδέχεται και τις δύο προκλήσεις.

{https://x.com/RafaelNadal/status/2102702773884096918}

Η ακαδημία του Ράφα Ναδάλ στη Μαγιόρκα

{https://www.youtube.com/watch?v=SUQxlVVx8rc&t=272s}