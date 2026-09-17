Σε δύσκολη πολιτική συγκυρία, η Γαλλία ετοιμάζει πρόγραμμα εξοικονόμησης 54 δισ. ευρώ για το 2027, με το έλλειμμα να απειλεί να ξεπεράσει το 6,5% του ΑΕΠ.

Πρόγραμμα εξοικονόμησης ύψους 54 δισ.ευρώ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2027 σχεδιάζει η κυβέρνηση της Γαλλίας, σε μία προσπάθεια να περιοριστεί η άυξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Μιλώντας στη Le Figaro, ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, χαρακτήρισε το σχέδιο σημαντική αλλαγή στη δημοσιονομική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι οι περικοπές είναι απαραίτητες για να περιοριστεί η συνεχής αύξηση των κρατικών δαπανών.

Η κυβέρνηση βρίσκεται υπό έντονη πίεση, καθώς οι προεδρικές εκλογές του 2027 πλησιάζουν. Την ίδια ώρα, οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων έχουν αυξήσει το κόστος δανεισμού της Γαλλίας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Ο Λεκορνί υποστήριξε ότι χωρίς μέτρα εξοικονόμησης το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2027 θα ξεπερνούσε το 6,5% του ΑΕΠ. Το πρόγραμμα προβλέπει περιορισμό των δαπανών για την κοινωνική προστασία και την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ στόχος είναι να αντιμετωπιστεί παράλληλα η αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Δύσκολη «μάχη» στη Βουλή

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού γίνεται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον. Η κυβέρνηση Μακρόν βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τα πολιτικά κόμματα, καθώς χρειάζεται να εξασφαλίσει την ψήφιση του νομοσχεδίου από ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο.

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Οι Σοσιαλιστές έχουν ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο να στηρίξουν τον προϋπολογισμό, ενώ κρίσιμο αναμένεται να είναι τοποθέτηση του Εθνικού Συναγερμού (RN), του μεγαλύτερου κόμματος στη γαλλική Εθνοσυνέλευση χωρίς όμως κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι το κόμμα της αναμένεται να καταψηφίσει τον προϋπολογισμό εάν περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σχέδιο για τη μη πλήρη αναπροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα με τον πληθωρισμό. Ωστόσο, δεν απέκλεισε την αποχή, σημειώνοντας ότι θα εξετάσει πρώτα το τελικό κείμενο.

Αντιδράσεις για το κόστος ενέργειας

Παράλληλα με τη δημοσιονομική μάχη, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει κύμα κινητοποιήσεων για την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Γάλλοι αλιείς απέκλεισαν την Πέμπτη (17/09) την πρόσβαση σε λιμάνια της νότιας Γαλλίας, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων.

{https://x.com/GlobalDiss/status/2100566391900234210}

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, οι κινητοποιήσεις σε αρκετά λιμάνια της Μεσογείου ανεστάλησαν, έπειτα από συμφωνία για τον τερματισμό των αποκλεισμών.

Η κυβέρνηση έχει ήδη παρατείνει έως το τέλος του έτους τις έκτακτες επιδοτήσεις καυσίμων για τους κλάδους της γεωργίας, της αλιείας και των κατασκευών, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση.