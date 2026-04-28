Σε διαρκή αναβρασμό βρίσκονται τα Βορίζια, με τις αντεγκλήσεις ανάμεσα στις οικογένεις Καργάκη και Φραγκιαδάκη να διαδέχονται η μία την άλλη.

Δεν έχει τέλος η ένταση στα Βορίζια του νομού Ηρακλείου, πέντε μήνες σχεδόν από το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Το τεταμένο κλίμα ανάμεσα στις δύο οικογένειες συνεχίζει να υπάρχει, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας (27/04) συνελήφθησαν δύο γυναίκες από την οικογένεια Φραγκιαδάκη έπειτα από φραστικό επεισόδιο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr μία 33χρονη από την οικογένεια του Φανούρη Καργάκη κατήγγειλε στις Αρχές πως οι δύο γυναίκες από την οικογένεια Φραγκιαδάκη απείλησαν τον 11χρονο γιο της.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο γυναικών, ηλικίας 20 και 24 ετών, ενώ λίγες ώρες αργότερα αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή Εισαγγελέα.

Συνεχές κλίμα έντασης

Σχεδόν καθημερινά είναι τα φραστικά επεισόδια και οι αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στις δύο οικογένειας στα Βορίζια, κάτι που δείχνει πώς στο χωρίο του δήμου Φαιστού θα αργήσει να επανέλεθει η ηρεμία.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, υπήρξε μεγάλη ένταση και το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, όταν σημειώθηκαν προπηλακισμοί ακόμη και στο προαύλιο της εκκλησίας, προκαλώντας για άλλη μία φορά την αναστάτωση στους κατοίκους.