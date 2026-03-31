Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται σχετικά με την εμπλοκή τους στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια.

Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη για το μακελειό στα Βορίζια, μετά την πολύωρη απολογία στα δικαστήρια του Ηρακλείου από το πρωί της Τρίτης , 31/03.

Όπως ορίζει η απόφαση, ο ανιψιός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη αφέθηκε ελέυθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ ο αδελφός της υποχρεούται σε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε άμεση συμμετοχή στους πυροβολισμούς, υποχρεούται να εμφανίζεται τακτικά στο αστυνομικό τμήμα.

Σε βάρος δύο εκ των τριών έχουν ασκηθεί σοβαρές διώξεις για άμεση εμπλοκή στη φονική συμπλοκή, ενώ ο τρίτος αντιμετωπίζει κατηγορία για διακεκριμένη οπλοκατοχή. Η εμπλοκή τους στην υπόθεση προέκυψε έπειτα από καταθέσεις μελών της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι υποστήριξαν ότι είχαν ενεργό ρόλο στα αιματηρά γεγονότα. Το ενδεχόμενο αυτό εξετάζεται από την ανακρίτρια.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται ανιψιός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη – γιος της αδελφής της, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφρά – και σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να περισυνέλεξε όπλα που χρησιμοποιήθηκαν και να τα εξαφάνισε.

Επίσης κατηγορείται ο αδελφός της 56χρονης, για τον οποίο άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι προσπαθούσε να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες, καθώς και ένας 30χρονος που φέρεται να συμμετείχε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν και μέλη της οικογένειας Καργάκη, με την ατμόσφαιρα να είναι τεταμένη. Δεν έλειψαν οι λεκτικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες ωστόσο δεν κλιμακώθηκαν χάρη στην παρέμβαση των ψυχραιμότερων και της αστυνομίας.

Με πληροφορίες του zarpanews.gr