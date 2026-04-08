Οι δύο εφοριακοί στη Θεσσαλονίκη αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο εφοριακοί στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κατηγορούνταν ότι εισέπρατταν χρήματα από επιχειρήσεις προκειμένου να τους ενημερώνουν για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους.

Μετά τις απολογίες τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους. Συγκεκριμένα, στον 64χρονο εν ενεργεία εφοριακό επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή εγγύησης ύψους 15.000 ευρώ. Αντίστοιχα, στον 76χρονο συνταξιούχο, πρώην υπάλληλο του ΣΔΟΕ, επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο 64χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ουδέποτε δωροδοκήθηκε, τονίζοντας πως, λόγω της θέσης του, δεν είχε γνώση για το πότε και πού πραγματοποιούνται φορολογικοί έλεγχοι. Αναφορικά με τις συνομιλίες που φέρεται να είχε με επιχειρηματίες, υποστήριξε ότι περιορίζονταν σε συμβουλευτικό επίπεδο, προτρέποντάς τους να εκδίδουν αποδείξεις. Από την πλευρά του, ο 76χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις του με ορισμένα πρόσωπα της υπόθεσης ήταν αποκλειστικά φιλικές.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία, δωροληψία υπαλλήλου, συνέργεια σε δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου κατ’ εξακολούθηση, απόπειρα εκβίασης, καθώς και παραβάσεις σχετικές με εμπορία επιρροής και ψευδείς βεβαιώσεις.

Η υπόθεση ξεκίνησε να διερευνάται στα μέσα του 2024, έπειτα από καταγγελία καταστηματάρχη, σύμφωνα με την οποία του ζητήθηκε, μέσω τρίτου προσώπου, το ποσό των 10.000 ευρώ, προκειμένου να σταματήσουν οι φορολογικοί έλεγχοι και να αποφευχθούν πρόστιμα. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη επτά δημόσιοι υπάλληλοι από φορολογικές και εργασιακές υπηρεσίες, καθώς και 15 ιδιώτες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο εφοριακός φέρεται να διαβίβαζε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με επικείμενους φορολογικούς ελέγχους στον συνταξιούχο συγκατηγορούμενό του, ο οποίος με τη σειρά του τις μετέφερε σε επιχειρηματία, παρέχοντας ουσιαστικά «προστασία» στις επιχειρήσεις του. Παράλληλα, ο 64χρονος φέρεται να παρενέβαινε σε άλλες υπηρεσίες, ώστε να επιδεικνύεται ανοχή σε ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

Η αστυνομική έρευνα κατέδειξε ότι ο εφοριακός εμπλέκεται σε πολλαπλές περιπτώσεις δωροληψίας και δωροδοκίας, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, παραβάσεων καθήκοντος, καθώς και σε μία απόπειρα εκβίασης και μία υπόθεση υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Οι επαφές των εμπλεκομένων φέρεται να πραγματοποιούνταν σε συγκεκριμένους χώρους, ενώ η επικοινωνία τους γινόταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Κατά τις έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια, οχήματα και επαγγελματικούς χώρους, κατασχέθηκαν συνολικά 32.220 ευρώ, καθώς και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.