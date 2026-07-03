Το auto ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ανεμιστήρα όταν χρειάζεται, ενώ το on τον κρατά συνεχώς σε λειτουργία.

Οι ρυθμίσεις του θερμοστάτη επηρεάζουν τόσο την απόδοση του κλιματιστικού όσο και την κατανάλωση ενέργειας. Μία από τις βασικές επιλογές που καλούνται να κάνουν οι χρήστες είναι ανάμεσα στις λειτουργίες «Auto» και «On» του ανεμιστήρα.

«Με απλά λόγια, το auto ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ανεμιστήρα όταν χρειάζεται, ενώ το on τον κρατά συνεχώς σε λειτουργία», εξηγεί ο Micah Sherman από την American Home Shield.

Με τη ρύθμιση του θερμοστάτη στο On, ο ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς, ακόμη και όταν δεν υπάρχει ενεργή θέρμανση ή ψύξη του χώρου.

Επίσης, η λειτουργία Auto αφαιρεί πιο αποτελεσματικά την υγρασία από τον αέρα, επειδή όταν ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού σταματά μετά την ολοκλήρωση της ψύξης του χώρου, το στοιχείο του εξατμιστή μπορεί να αποστραγγιστεί, αντί να επιστρέφει η υγρασία πίσω στον χώρο μέσω της κυκλοφορίας του αέρα.

Πότε είναι καλύτερη η ρύθμιση Auto

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ρύθμιση Auto αποτελεί την καλύτερη επιλογή.

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«Η ρύθμιση του ανεμιστήρα στο Auto βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, επειδή ο ανεμιστήρας λειτουργεί μόνο όταν είναι απαραίτητο», αναφέρει ο Sherman.

«Επιπλέον, επιτρέπει στο σύστημα κλιματισμού να αφαιρεί την υγρασία πιο αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της ψύξης».

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της ρύθμισης Auto είναι πως επιτρέπει στον χρήστη να διατηρεί πιο σταθερά επίπεδα άνεσης, καθώς είναι ιδιαίτερα χρήσιμη την άνοιξη και το φθινόπωρο, όταν μπορεί να χρειάζεστε και θέρμανση και ψύξη μέσα στην ίδια ημέρα, χωρίς συνεχείς χειροκίνητες αλλαγές.

«Στους περισσότερους θερμοστάτες μπορείτε να ορίσετε το όριο θέρμανσης και το όριο ψύξης και να βάλετε το σύστημα στο Auto», επισημαίνει ο ειδικός. «Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το όριο θέρμανσης, ενεργοποιείται η θέρμανση. Αν ξεπεράσει το όριο ψύξης, ενεργοποιείται η ψύξη. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για δροσερά βράδια και ζεστά απογεύματα».

Πότε είναι καλύτερη η ρύθμιση On

«Η συνεχής λειτουργία του ανεμιστήρα μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αέρα σε όλο το σπίτι, μειώνοντας τις διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ των δωματίων», τονίζει ο Sherman. «Επίσης διατηρεί πιο σταθερή ροή φιλτραρισμένου αέρα, επειδή ο αέρας περνά συνεχώς μέσα από το φίλτρο του συστήματος».

Η ρύθμιση On μπορεί επίσης να είναι προτιμότερη για όσους επιθυμούν συνεχή ροή αέρα ή αν υπάρχουν ανομοιόμορφες θερμοκρασίες, για παράδειγμα σε σπίτια με πολλούς ορόφους.

Με πληροφορίες από thespruce.com