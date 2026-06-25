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Ο Τάκης Γκιώνας απεβίωσε την Τετάρτη, 24 Ιουνίου.

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον Τάκη Γκώνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (25/06), σε ηλικία 54 ετών.

Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς.

Το «παρών» στην κηδεία του Τάκη Γκώνια που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας έδωσαν φίλοι και οικείοι του, καθώς και άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ανάμεσά τους, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Λεβαδειακός, όπου ο Γκώνιας έκανε γνωστό το όνομά του, Γιάννης Κομπότης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και ο Ντανιέλ Μπατίστα, επίσης παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.

Επίσης, παρών ήταν και ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος, αλλά και ο παλιός γιατρός του Ολυμπιακού, Χρήστος Δάρας, που είχε χειρουργήσει τον Γκώνια μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε το 1996.

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI