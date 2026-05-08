Η επίσκεψη σε ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο συχνά συνοδεύεται από ερωτήματα και δυσκολίες προσανατολισμού. Ποιο τμήμα πρέπει να επισκεφθεί κανείς; Πώς μπορεί να κλείσει ή να τροποποιήσει ένα ραντεβού; Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθεί για τα απαραίτητα έγγραφα; Σε αυτή σου την ανάγκη απαντούν οι Field Officers, τα εξειδικευμένα στελέχη του 1566 που προσφέρουν επιτόπια υποστήριξη και καθοδήγηση μέσα σε νοσοκομεία. Πρόκειται για στελέχη που βρίσκονται καθημερινά σε χώρους των δομών υγείας, παρέχοντας άμεση ενημέρωση, κατευθύνσεις και πρακτική βοήθεια, με στόχο τη διευκόλυνση της εμπειρίας των πολιτών.

Οι Field Officers αποτελούν την επέκταση της πολυκαναλικής εξυπηρέτησης του 1566 και εντός των νοσοκομείων. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει το 1566, ενισχύουν την αμεσότερη και ευκολότερη πρόσβαση όλων στο ΕΣΥ, λειτουργώντας ουσιαστικά ως σημείο καθοδήγησης μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Τους συναντά κανείς σε σημεία υποδοχής ή σε κομβικούς χώρους των νοσηλευτικών μονάδων, όπου ο ρόλος τους είναι να παρέχουν πληροφορίες, κατευθύνσεις και υποστήριξη σε όποιον τη χρειάζεται. Μέσα από αυτή τη λειτουργία, διευκολύνουν τους πολίτες να κινηθούν πιο οργανωμένα, να εντοπίσουν τα κατάλληλα τμήματα και να κατανοήσουν τις βασικές διοικητικές διαδικασίες που τους αφορούν.

Η καθημερινή τους δραστηριότητα περιλαμβάνει την υποδοχή των πολιτών, την παροχή γενικών πληροφοριών για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, καθώς και την καθοδήγηση ασθενών και συνοδών προς τα κατάλληλα ιατρεία ή διοικητικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, παρέχουν ενημέρωση και υποστήριξη ενημερωτικού χαρακτήρα σε θέματα που αφορούν παραπεμπτικά, ραντεβού και έγγραφα, βοηθώντας τους πολίτες να κατανοήσουν τα προβλεπόμενα βήματα και πού πρέπει να απευθυνθούν, χωρίς να εμπλέκονται στην εκτέλεση διοικητικών πράξεων ή στη διαχείριση διαδικασιών.

Η παρουσία τους βοηθά σημαντικά και την καθημερινή λειτουργία των ίδιων των νοσοκομείων. Απαντώντας σε πολλές από τις συχνές απορίες των πολιτών, αποσυμφορούν τα σημεία εξυπηρέτησης και διευκολύνουν την επικοινωνία ανάμεσα στους ασθενείς και τις υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο, το ιατρικό και διοικητικό προσωπικό μπορεί να επικεντρώνεται περισσότερο στο έργο του.

Σήμερα, οι Field Officers βρίσκονται σε δεκάδες δημόσια νοσοκομεία (40) σε όλη την χώρα, σε μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας, αλλά και σε πανεπιστημιακές και εξειδικευμένες μονάδες στην περιφέρεια. Η παρουσία τους αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένη δράσης χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».