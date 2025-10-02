Πολυφωνική ή Πολυκαναλική; Η πρόσβαση στο ΕΣΥ έχει τώρα έναν αριθμό και μία πλατφόρμα για την ενημέρωση και την εξυπηρέτησή σου!

Ένας πενηντάρης που τα ξέρει όλα, η σύζυγός του που πάντα κάτι αντιπροτείνει, μία νεαρή που έχει, μία ένθερμη οπαδός του ξεματιάσματος, ένας tech-savvy νεαρός, μια εναλλακτική 40άρα, ένας συνταξιούχος που ξέρει να επιβάλλεται, μία νευρική κυρία, ακόμα κι ο πρωταγωνιστής μιας ταινίας δράσης… όλοι έχουν από μία άποψη για το τι πρέπει να κάνεις. Αλλά η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική. Γι’ αυτό τώρα γίνεται πολυκαναλική.

Η ταινία του 1566, του Πολυκαναλικού Μηχανισμού Εξυπηρέτησης, σπάει ρεκόρ στην ευρηματικότητα και το χιούμορ με το οποίο προβάλει τον νέο αριθμό που αλλάζει την πρόσβαση στο ΕΣΥ. Η τηλεφωνική γραμμή 1566 και η ψηφιακή πλατφόρμα 1566.gov.gr έρχεται ως η μόνη αξιόπιστη και γρήγορη απάντηση σε ό,τι αφορά υπηρεσίες υγείας.

Με ψηφιακή τεχνολογία αιχμής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η γραμμή 1566 αποτελεί μέρος του νέου Μηχανισμού Συντονισμού, Πλοήγησης και Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Υγείας. Προωθεί την άμεση επικοινωνία του πολίτη με το σύστημα υγείας ενώ οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται τόσο τηλεφωνικά όσο και ψηφιακά, ανεξαρτήτως τόπου ή μέσου, εξασφαλίζοντας μεγίστη δυνατή προσβασιμότητα.

Τι προσφέρει το 1566

Σε αυτό το πρώτο στάδιο λειτουργίας του, οι πολίτες, μέσω του 1566, μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 24/7 πληροφορίες για:

Γιατρούς (προσωπικούς και συμβεβλημένους),

Δομές υγείας και εφημερίες (φαρμακεία, νοσοκομεία),

Κλείσιμο ραντεβού μέσω ΗΔΙΚΑ σε Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας,

Προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς,

Παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ),

Ταξιδιωτική ιατρική, καθώς και

Ενημέρωση που αφορά στον τρόπο υποβολής καταγγελίας

Από 1η Οκτωβρίου, η υπηρεσία θα επεκταθεί και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, για κλείσιμο ραντεβού.