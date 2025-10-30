Το αιχμηρό σχόλιο Πετρουλάκη κάνει λόγο για περίτεχνες ασκήσεις κυβερνητικής αλαζονείας με φόντο τη συνδικαλιστική θητεία των διευθυντών γιατρών.

Με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Ανδρέας Πετρουλάκης σχολιάζει καυστικά την πρόσφατη τροπολογία στο νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, χαρακτηρίζοντάς την ως «φωτογραφική» και επισημαίνοντας ότι «έχει χαθεί η ντροπή». Η διάταξη προβλέπει ότι ιατροί που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μπορούν να παραμένουν για ένα επιπλέον έτος χωρίς να ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, ωστόσο εξαιρούνται οι συνδικαλιστές ιατροί, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν τη θητεία τους και παράλληλα να διατηρούν διευθυντικές θέσεις.

Ο Πετρουλάκης σημείωσε ότι η εξαίρεση αυτή φαίνεται να αφορά συγκεκριμένη συνδικαλίστρια της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που γεννά εύλογα σχόλια για προνομιακή αντιμετώπιση. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «στο νομοσχέδιο για το ΕΣΥ που ψηφίστηκε χτες, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης κατά ένα έτος στους ιατρούς που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της παράτασης, οι γιατροί δεν θα μπορούν να ασκούν διευθυντικά καθήκοντα. Ωστόσο, υπάρχει μια εξαίρεση: οι συνδικαλιστές γιατροί δεν δεσμεύονται από το ηλικιακό όριο και μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους όσο διαρκεί η συνδικαλιστική τους θητεία. Επιπλέον, μπορούν να παραμείνουν και ως Διευθυντές. Η διάταξη αυτή θεωρείται φωτογραφική και αφορά συγκεκριμένη συνδικαλίστρια της ΝΔ, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πολλοί σχολιάζουν ότι έχει χαθεί η αίσθηση της ντροπής στην πολιτική.»

Βέβαια η αλήθεια είναι ότι από αυτή τη φωτογραφική διάταξη ευνοούνται σύσσωμοι οι συνδικαλιστές όλων των κομμάτων και παρατάξεων εφόσον εμπίμπτουν στην ίδια κατηγορία με την συνδικαλίστρια της Νέας Δημοκρατίας.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη

