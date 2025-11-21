Προκήρυξη για μόνιμες θέσεις εργασίας στο ΕΣΥ.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενισχύεται με νέες μόνιμες προσλήψεις ιατρών, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και της βελτίωσης της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.

Ειδικότερα, το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την έγκριση της προκήρυξης για 276 θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ, η οποία έρχεται να ενισχύσει κρίσιμες ειδικότητες σε Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία όλης της χώρας.

Οι προσλήψεις αυτές αποτελούν ακόμα μία ουσιαστική παρέμβαση, που εντάσσεται στο συνολικότερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Η προκήρυξη αφορά μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών σε επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, τη στήριξη των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και κατ' επέκταση του ΕΣΥ.

Αναλυτικότερα, η κατανομή των 276 θέσεων ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ):

- 1η ΥΠΕ Αττικής: 23 θέσεις

- 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου: 71 θέσεις

- 3η ΥΠΕ Μακεδονίας: 31 θέσεις

- 4η ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης: 42 θέσεις

- 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: 32 θέσεις

- 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας: 55 θέσεις

- 7η ΥΠΕ Κρήτης: 22 θέσεις

Σε δήλωσή της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε: «Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί μία από τις αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητές μας. Με την έγκριση της προκήρυξης 276 νέων μόνιμων θέσεων ιατρών, κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση των πολιτών σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας.

Στόχος μας είναι κάθε Κέντρο Υγείας - από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές - να διαθέτει το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, ώστε οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς και να λαμβάνουν τη φροντίδα που αξίζουν.

Η προσπάθειά μας συνεχίζεται, με νέες προκηρύξεις, δημιουργία νέων δομών και συγκεκριμένες παρεμβάσεις, προκειμένου να βελτιώσουμε το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποσκοπώντας σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ανθρωποκεντρικό δημόσιο σύστημα υγείας, που υπηρετεί τον πολίτη με ποιότητα και αξιοπρέπεια».