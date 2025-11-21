Προκηρύξεις ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας σε παιδικούς σταθμούς βρίσκονται αυτήν την περίοδο σε εξέλιξη.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε έξι προκηρύξεις για προσλήψεις προσωπικού στους Παιδικούς Σταθμούς, ανοίγοντας νέες θέσεις εργασίας για υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Οι προσλήψεις αφορούν εποχικό προσωπικό και δίνουν ευκαιρίες σε επτά διαφορετικές ειδικότητες.

Οι ζητούμενες ειδικότητες

Οι προκηρύξεις καλύπτουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

ΠΕ Ψυχολόγοι

ΠΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων

ΔΕ Μάγειρες

ΥΕ Τραπεζοκόμοι

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Όρια ηλικίας και προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 67ο έτος. Υπάρχει, ωστόσο, σημαντική εξαίρεση: όσοι έχουν περάσει το 67ο έτος αλλά δεν λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως και τα 70 τους χρόνια. Το πλαίσιο αυτό διευρύνει τις δυνατότητες συμμετοχής, ιδιαίτερα για όσους παραμένουν ενεργοί επαγγελματικά.

Οι προκηρύξεις

4 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Παιδαγωγός στην Ιθάκη

Παιδαγωγός στον δήμο Κισσάμου

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου στον δήμο Κέας

7 προσλήψεις στο Αγρίνιο

8 θέσεις εργασίας στον δήμο Κω