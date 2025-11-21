Έρχονται μεγάλες προκηρύξεις ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο.

Μεγάλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αναμένεται να δημοσιευθούν το προσεχές διάστημα, οι οποίες θα καλύπτουν χιλιάδες θέσεις διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σε φορείς του Δημοσίου, καθώς και στο Υπουργείο Υγείας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι προκηρύξεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, από ηλεκτρονικούς και διοικητικούς υπαλλήλους μέχρι νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό, παρέχοντας σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Προκηρύξεις που βρίσκονται προς έκδοση

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

Επεξεργάζεται σχέδιο προκήρυξης για την πλήρωση 43 θέσεων του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών, με σειρά προτεραιότητας. Το σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Φορείς του Δημοσίου (Β’ Στάδιο 4ΓΒ/2025)

Αναμένεται η πλήρωση συνολικά 127 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΠΕ και ΤΕ) σε διάφορους φορείς. Οι προσλήψεις θα γίνουν από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 (ΑΣΕΠ 75). Η αποστολή για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εγγράφων συμφωνίας από τους φορείς.

Υπουργείο Υγείας – Κατηγορίες ΠΕ και ΥΕ

Επεξεργάζεται σχέδιο προκήρυξης για την πλήρωση 510 θέσεων σε διάφορους κλάδους/ειδικότητες. Το έγγραφο συμφωνίας έχει ήδη αποσταλεί στο Υπουργείο Υγείας και αναμένεται η έγκριση προκειμένου στα μέσα Δεκεμβρίου να βγει η προκήρυξη.

Υπουργείο Υγείας – Κατηγορίες ΤΕ και ΔΕ

Σχεδιάζεται η πλήρωση 1.696 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων, με έγγραφο συμφωνίας επίσης αποσταλμένο στο Υπουργείο Υγείας.

Υπουργείο Υγείας – Νοσηλευτική (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)

Η προκήρυξη αφορά συνολικά 1.624 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, με έγγραφο συμφωνίας στο Υπουργείο Υγείας.